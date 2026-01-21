李 “시진핑, 생각보다 인간적이고 농담도 잘해…뛰어난 지도자”

이재명 대통령이 21일 “이번 방중에서 시진핑 (국가)주석과의 회담은 참 유익했다”고 밝혔다. 이 대통령은 이달 4일부터 3박 4일간 중국을 국빈 방문해 시 주석과 정상회담을 가졌다. 이 대통령은 회담에서도 제안한 ‘서해 합동구조훈련’ 등을 언급하며 “(중국과) 군사·안보 분야의 협력도 가능하게 됐다는 생각이 든다”고 했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 신년 기자회견에서 ‘방중 이후 양국 관계’ 등을 묻는 중국 중앙방송(CCTV) 기자 질문에 이같이 말했다. 이 대통령은 “방중 과정에서 중국 정부가 매우 잘 준비해서 환대해준 것을 우리 국민들께서도 다 목도했고 중국 인민들도 함께 봤다”며 “양국 간 관계 개선에 큰 전기가 됐다고 생각한다”고 했다.
이 대통령은 이어 “경제 협력, 외교·안보 분야 협력도 중요하다”며 “갈등적 요소들도 잘 관리할 수 있을 것이란 확신도 들었다”고 말했다. 그러면서 “협의 중인 황해(서해) 수색·구조 합동 훈련도 해야 된다고 생각한다”며 “어떤 일이 벌어질지 모르는데 군사·안보 분야의 협력도 신뢰 제고도 가능하게 됐다는 생각이 든다”고 했다. 또 “문화 교류나 관광 등을 통한 인적 교류도 지평이 넓어졌다고 생각된다”고도 덧붙였다.
이 대통령은 ‘시 주석과의 만남에서 (공개되지 않은) 에피소드가 있냐’는 질문에는 “시 주석께서 중국의 경제 발전, 사회 발전에 큰 성과를 냈고 뛰어난 지도자라는 생각을 하게 됐다”며 “생각하는 것보다, 일반적으로 보여지는 것보다는 매우 인간적이고 생각보다 농담도 잘 하셔서 아주 좋은 정상회담이었다”고 말했다.
