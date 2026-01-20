멜로니 伊총리, 선물받은 삼성폰 셀카 SNS에 공개

사진=청와대 제공

앞서 이 대통령과 멜로니 총리는 이날 청와대에서 정상회담을 갖고 인공지능(AI), 항공우주, 반도체, 핵심 원자재 등 분야의 산업 협력을 강화하기로 했다. 양국은 정상회담을 계기로 반도체 산업 협력 양해각서(MOU) 등 3건의 MOU를 체결했다.