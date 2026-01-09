美, 그린란드 주민에 최대 10만 달러 지급 검토

덴마크 자치령인 그린란드 확보를 추진 중인 도널드 트럼프 미국 행정부가 5만7000여 명의 그린란드 주민들에게 인당 1만∼10만 달러(약 1454만 원∼1억4540만 원)를 지급하는 방안을 검토 중이라고 로이터통신이 8일(현지 시간) 보도했다.
로이터통신은 이날 사안에 정통한 4명의 관계자를 인용해 “트럼프 행정부가 그린란드를 미국으로 편입하는 방안을 현지 주민들에게 설득하기 위해 현금을 지급하는 방안을 검토해 왔다”고 전했다.
한 소식통은 로이터통신에 “일시금 지급 안건은 새로운 것은 아니지만 최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 논의에 속도가 붙었다”라고 말했다. 그린란드 주민의 수는 5만7000명으로 최대 책정 액수인 10만 달러를 지급할 경우 총 57억 달러(약 8조3000억 원)의 예산이 든다.
다만 로이터통신은 이 같은 현금 지급 방안이 그린란드 주민들에게 자칫 지나치게 거래적인 접근 방식으로 비쳐 부작용이 발생할 수 있다고 진단했다. 덴마크로부터의 독립과 경제적 의존에 대해 논쟁을 벌여온 그린란드 주민들을 모욕하는 행위로 여겨질 수 있다는 것이다.
트럼프 행정부는 연일 그린란드 병합 의사를 강조하고 있다. 이날 JD밴스 부통령은 백악관 브리핑에서 “유럽이 그린란드와 관련한 트럼프 대통령의 입장을 진지하게 받아들여야 한다”고 말했다. 그는 “그린란드는 미국의 미사일 방어뿐만 아니라 세계의 미사일 방어에 정말 중요하다”며 “우리는 그 영토에 많은 관심을 보여온 적들이 있다는 것을 알고 있다”고 강조했다.
안규영 기자 kyu0@donga.com
