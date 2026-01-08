버핏 후계자 첫 연봉은 360억원…S&P 500 기업 중 가장 높아

‘오마하의 현인’으로 불리는 전설적 투자자 워런 버핏 미국 버크셔해서웨이 이사회 의장(96)의 후계자 그레그 에이블 버크셔 최고경영자(CEO·64·사진)의 올해 연봉이 2500만 달러(약 360억2500만 원)인 것으로 나타났다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500대 기업 경영자 중 최고 수준이다.
월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 버크셔는 6일(현지 시간) 공시를 통해 에이블 CEO의 올해 연봉을 공개했다. 2500만 달러는 2010~2024년 공개된 S&P 500대 기업 CEO의 연봉 중 가장 높은 수준이다. 본봉, 주식 및 스톡옵션, 각종 특전 등을 포함한 2024년 기준 S&P 500대 CEO의 총보수 중위 가격은 약 1600만 달러(약 232억 원)였다.
다만 버핏 의장의 연봉은 2010년 이후 줄곧 10만 달러(약 1억4500만 원) 내외를 기록하고 있다. 개인 경호, 주거 비용 등을 포함한 기타 비용 또한 50만 달러(약 7억2500만 원)를 넘지 않았다.
버크셔의 개인 최대 주주인 버핏 회장은 이미 보유 주식의 상승으로 막대한 이익을 얻었기에 급여는 큰 의미가 없다는 평가다. 경제 매체 포브스가 추정한 버핏 의장의 자산은 1489억 달러(약 215조9050억 원)으로 세계 9위 부호다.
댓글 0