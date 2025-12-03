‘마약선 생존자 사살’ 지휘관에 책임 돌린 백악관… “軍 내부 반발”

‘2차례 공격 2명 살해’ 논란 커지자… “헤그세스 지시 아닌 지휘관 판단”
사건 희화화 이미지 올려 뒷말도… 의회는 ‘전쟁범죄’ 판단해 전면조사
트럼프, 안보팀 긴급 소집해 대응… 베네수엘라 군사조치 논의 가능성
미국 도널드 트럼프 행정부가 올 9월 베네수엘라의 마약 운반 의심 선박을 격침시키는 과정에서 2차 공격을 가해 생존자 2명을 살해했다는 보도가 논란을 빚는 가운데, 1일 백악관이 이 같은 공격이 있었음을 사실상 시인했다. 다만, 2차 공격이 피트 헤그세스 미 국방장관의 지시가 아닌 현장 지휘관의 판단에 따른 거라고 밝혀 ‘꼬리 자르기’란 지적이 나왔다. 미 의회는 이번 사건이 ‘전쟁 범죄’일 수도 있다는 판단 아래 전면 조사에 나서고 있다. ‘엡스타인 파일’ 사건 등에 이어 트럼프 행정부를 압박하는 또 하나의 이슈로 부각되고 있다는 평가가 나온다.
● 백악관 ‘꼬리 자르기’에 군 내부 격분
이날 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 워싱턴포스트(WP)의 베네수엘라 선박 생존자 2차 공격 보도에 대해 “트럼프 대통령과 헤그세스 장관은 마약 테러리스트로 지정된 단체에 대해 전쟁법에 따라 치명타를 가하도록 했다”며 “당시 공격은 헤그세스 장관이 (프랭크) 브래들리 중장(당시 합동특수작전사령부 사령관으로 해군 중장이었고, 현재는 특수작전사령부 사령관으로 해군 대장임)에게 물리적 타격 권한을 부여한 것”이라고 밝혔다. 이어 브래들리 사령관이 2차 공격을 명령했냐는 질문에 “그는 그의 권한과 법률 내에서 그렇게 했다”고 답했다. 헤그세스 장관이 부여한 권한에 따라 현장 지휘관이 공격 지시를 내렸다는 뜻이다. 이는 헤그세스 장관의 ‘전원 사살 명령’에 따라 미군이 추가 공격에 나섰다는 WP 보도와 배치되는 것이다.
이날 백악관의 브리핑은 미군 내부에서 강한 반발을 부른 것으로 전해졌다. WP는 “군 내부에서 장교를 희생양으로 삼으려 한다는 우려가 커지고 있다”며 “‘트럼프 행정부가 군인들을 버스 밑으로 내던진 것과 같은 상황’이란 반응이 나온다”고 보도했다. 일부 군 고위 참모들이 트럼프 행정부를 떠날지 고민 중이라는 전언도 나왔다.
헤그세스 장관이 X에 ‘9월 2일 임무와 그 이후 모든 임무에서 (브래들리) 중장이 내린 전투 결정과 그 결정을 지지한다’고 쓴 것도 논란을 키우고 있다. 작전 담당 지휘관을 지지하는 제스처를 취했지만, 사실상 생존자 사살도 현장에서 결정했다는 점을 시사했다는 것이다.
● ‘전쟁 범죄’ 비판에 워싱턴 정가 격랑
이날 미 상원 군사위원회 로저 위커 위원장(공화당)은 취재진에게 “헤그세스 장관, 댄 케인 합참의장과 이야기를 나눴으며 브래들리 사령관과도 대화할 예정”이라고 했다. 헤그세스 장관은 마이크 로저스 미 하원 군사위원장(공화당)과도 통화한 것으로 전해졌다. 위커 위원장은 “우리는 진실을 알아낼 것”이라며 9월 공습에 대한 진상 조사를 위해 공격 당시 비디오와 녹취 자료를 미 국방부에 요청했다고 덧붙였다. 브래들리 사령관도 4일 의회에서 비공개 브리핑을 열 예정이다.
앞서 미국 안팎에선 미군의 공격이 민간인을 대상으로 했단 점에서 국제법 및 국내법 위반이라는 지적이 나왔다. 설령 ‘마약과의 전쟁’이라는 트럼프 행정부의 주장을 수용하더라도 무방비 상태의 생존자들을 사살한 건 전쟁 범죄에 해당한다는 비판이 제기됐다.
하지만 헤그세스 장관은 X에 이번 사건을 희화화한 이미지를 올리는 등 안일한 상황 인식을 보여 주고 있다. 그는 헬기를 탄 거북이 병사가 배에 탄 사람들에게 총을 쏘는 장면의 동화책 표지 이미지를 올리면서 ‘당신의 크리스마스 선물 목록’이라고 썼다. 뉴욕타임스(NYT)는 “헤그세스의 밈이 ‘피에 대한 갈망을 보여 준다’는 비판이 나왔다”며 “보수층을 포함해 많은 이들이 이를 비난했다. 헤그세스의 장관 임기는 갈등, 실수, 그리고 국방부 역사상 유례 없는 혼란으로 점철돼 있다”고 꼬집었다.
이날 레빗 대변인은 “트럼프 대통령이 안보팀을 긴급 소집했다”고 전했다. 이번 사건이 행정부를 정치적 소용돌이에 빠뜨릴 가능성을 우려하며 대응책 마련에 나선 것으로 보인다. 베네수엘라에 대한 향후 군사 조치 등도 논의됐을 가능성이 높다.
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 이날 대국민 연설을 통해 “베네수엘라는 평화로운 노예로 지내는 걸 원치 않는다”며 미국에 대한 항전 의지를 밝혔다고 AFP통신이 전했다.
