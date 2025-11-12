개통 1년도 안됐는데…中 길이 758m 다리 와르르(영상)

사진=엑스(X·옛 트위터)

12일(현지시간) 로이터 보도에 따르면 쓰촨성 마얼캉(馬爾康)시 인근 고속도로 구간에 있는 758m 길이의 홍치(紅旗)대교가 산사태로 무너졌다. 인명 피해는 보고되지 않았다.당국은 전날 오후 다리 인근 산비탈과 도로에 균열이 생기고 지형이 변형되는 등 이상 징후가 발견돼 다리를 전면 통제한 상태였다.

12일 오후 산비탈의 지반이 추가로 약화돼 균열이 생기면서 산사태가 발생했고, 이로 인해 진입 교량과 도로가 붕괴된 것으로 전해졌다.

붕괴 당시 영상에는 흙먼지가 피어오르더니 순식간에 다리가 계곡 아래로 내려앉는 모습이 포착됐다.홍치대교의 시공사는 쓰촨도로교량집단유한공사(Sichuan Road & Bridge Group)로 올해 초 소셜미디어네트워크(SNS)를 통해 이 다리의 완공 소식을 알렸다.