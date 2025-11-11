인도 뉴델리 관광지서 차량 폭발, 최소 9명 사망…테러 가능성

인도 수도 뉴델리의 주요 관광명소인 ‘붉은 요새’(레드포트) 인근에서 10일 오후 발생한 차량 폭발 사고로 최소 9명이 숨지고 30여 명이 다쳤다. 당국은 테러 가능성에 무게를 두고 수사를 진행중이다. 델리 국제공항, 지하철역, 정부 청사 등에 높은 수준의 보안 경보도 발령했다.
경찰에 따르면, 이날 오후 6시52분께 레드 포트 인근 지하철역 출구 근처 교차로에서 저속 주행하던 현대차 ‘i20’ 차량이 정지 신호에 멈춘 뒤 폭발이 일어났다. 당시 차량에는 3명이 타고 있었던 것으로 파악됐다. 폭발로 주변에 주차된 승용차 6대, 전자동 인력거 3대 등이 소실됐다. 타임즈오브인디아 등 현지 매체가 보도한 현장 사진에는 깨진 유리창과 뒤틀린 차량 잔해, 불기둥이 치솟는 차량의 모습이 담겼다.
아밋 샤 내무장관은 “테러를 포함해 모든 가능성을 조사하고 있다”며 국가정보국(NIA), 국가안보국(NSG), 과학수사팀을 현장에 투입했다고 밝혔다. 당국은 폭발물 단속법과 함께 대테러법인 불법활동방지법(UAPA)을 적용해 수사를 진행하고 있다.
17세기에 지어진 붉은 요새는 이슬람 왕조인 무굴제국의 유적이다. 연방의회 건물에서 6km 떨어진 곳에 있으며 유네스코 세계문화유산으로도 지정됐다. 매년 8월 15일에는 현직 총리가 이곳에서 독립기념일 연설을 한다. 당국은 수사가 진행되는 동안 이 요새를 3일간 폐쇄하기로 했다.
현지 매체 NDTV는 이번 폭발이 하리아나주 파리다바드의 한 주택에서 질산암모늄 의심 물질 360kg과 무기·탄약이 발견된 지 몇 시간 뒤 발생했다고 보도했다. 폭발물 소지 혐의로 체포된 주택 임차인은 카슈미르 출신 의사로, 2019년 인도령 카슈미르 풀와마 지역에서 자살폭탄 공격으로 인도 경찰관 40여 명을 숨지게 한 파키스탄 기반 이슬람주의 극단주의 무장단체 자이시-에-무함마드(JeM) 관련 사건으로 수배 중인 인물로 알려졌다.
인도가 테러 가능성을 강하게 의식하는 배경엔 이웃 파키스탄과의 갈등이 존재한다. 양국은 인도가 대부분을 점령하고 있지만 무슬림이 많은 ‘카슈미르’의 영유권을 둘러싸고 첨예하게 대립해 왔다.
특히 인도는 자국 내 극단주의 테러 배후에 파키스탄의 지원이 있다고 보고 있다. 올 5월 카슈미르 분리주의 무장단체의 총기 난사로 자국 관광객 등 총 26명이 숨지자, 인도는 최신예 전투기를 동원해 파키스탄과 대립했다.
댓글 0