日정치에 부는 여풍…총리 이어 히로시마현 지사도 여성 당선

요코타 미카 전 부지사 당선…여성 광역단체장 3명으로 늘어
일본 혼슈 서남부 히로시마현에서 첫 여성 지사가 탄생했다.
아사히신문 등 일본 언론에 따르면 9일 히로시마현 지사 선거에서 무소속으로 출마한 요코타 미카(横田美香·54) 전 부지사가 55만 2614표(득표율 83.4%)를 얻어 승리했다.
이번 선거는 16년간 히로시마현을 이끈 유자키 히데히코 지사를 이을 신인 정치인 간 대결이었다. 요코타 당선인은 히데히코 지사의 주요 정책을 계승하겠다는 공약을 내걸었다. 또 “청년과 여성이 살고 싶은 커뮤니티 조성”과 공직 경력을 살린 농림수산업 생산력 증대를 핵심 과제로 제시해 폭넓은 지지를 얻었다.
요코타 당선인은 1995년 농림수산성에 입성해 공직 생활을 시작했다. 이후 내각관방 심의관과 도야마현 부지사 등을 거친 행정 전문가다. 올해 4월부터 히로시마현 부지사로 재직한 그는 집권 자민당뿐 아니라 입헌민주당, 국민민주당, 공명당 등 주요 야당의 추천까지 받았다.
이에 따라 일본의 47개 도·도·부·현(광역자치단체) 현역 지사 중 여성은 요시무라 미에코 야마가타현 지사와 고이케 유리코 도쿄도지사에 이어 3명이 됐다. 일본에서 탄생한 8번째 여성 지사다.
일본은 지난달 다카이치 사나에 자민당 총재가 총리로 취임하며 헌정 사상 첫 여성 총리 시대를 열었다.
김윤진 기자 kyj@donga.com
