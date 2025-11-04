바닷가 절벽서 미끄러진 반려견, 중간 바위에 떨어져 ‘아찔’…20분만에 구조

미국 ABC뉴스, 뉴욕포스트 등 현지 매체에 따르면 몸무게 18kg인 반려견은 다른 강아지와 놀다가 미끄러져 약 12m(40피트) 아래로 떨어졌다. 반려견이 떨어진 포트 펀스턴은 최대 60m(200피트) 높이의 절벽이 있는 곳으로 알려졌다. 반려견은 절벽 중간 바위에서 20분 넘게 앉아 있다가 구조된 것으로 전해졌다.

소방 X 갈무리

현지 소방은 구조 장비를 이용해 반려견을 안전하게 구했다. 반려견은 무사히 주인의 품으로 돌아간 것으로 알려졌다. SFPD는 “샌프란시스코 경찰국 드론의 도움으로, 소방이 절벽에 고립된 개를 안전하게 구조했다”며 “생명을 구한 팀워크”라고 했다.