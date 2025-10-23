車산업 쇠퇴하자 방산으로 갈아타…위기를 기회로 바꾼 질롱[인구 절벽을 넘어선 도시들]

지난달 23일(현지 시간) 인구 약 30만 명인 호주 남동부 빅토리아주 질롱을 찾았다. 호주에서 시드니 다음으로 인구가 많은 2대 도시 멜버른에서 약 75km 떨어진 곳이다. 질롱에는 약 100년간 미국 포드자동차와 그 협력 업체들의 공장이 자리했다. 미국 자동차산업의 메카인 미시간주 디트로이트를 본따 ‘호주의 디트로이트’로도 불렸다.
하지만 1990년대부터 급속한 세계화로 자동차 관련 공장들이 속속 폐쇄되면서 도시 전체가 위기를 맞았다. 시 당국은 자동차 대신 방산, 보건의료, 에너지, 신소재 관련 기업 유치에 공을 들였다. 그리고 질롱은 이제 호주의 디트로이트 대신 ‘호주의 실리콘밸리’로 불린다. 다양한 기업이 자리잡았고, 성장세가 두드러진다는 점을 반영한 표현이다. 포드차 공장이 영구 폐쇄됐던 2016년 채 24만 명이 되지 않았던 인구는 10년도 안 되는 기간에 6만 명 이상 늘었다. 인구의 약 20%가 최근 5년 새 새로 유입됐을 만큼 성장세가 가파르다.
특히 지난해 8월에는 한화에어로스페이스의 첫 해외 공장인 ‘H-ACE’가 가동을 시작했다. 이 곳에서 호주군의 주력 장갑차 ‘레드백’, 호주판 K-9 자주포 ‘AS9 헌츠맨’ 등이 생산될 예정이다. 한화에어로스페이스의 자회사인 한화디펜스 호주의 딘 미치 운영총괄은 “자동차와 방위산업은 금속 가공을 위주로 한다는 점에서 전반적인 공정이 매우 비슷하다”며 “질롱과 인근에 지역에 관련 기술과 노하우를 풍부한 고숙련 인력이 많다”고 말했다.
● 車→방산, 양모→탄소섬유로 변신
질롱은 19, 20세기 내내 호주의 주요 제조업 기지였다. 1840년대부터 양모를 영국 런던에 수출했고 1925년에는 호주 내 첫 포드차 공장이 건립됐다. 이 산업들은 모두 쇠퇴했지만 여개서 축적한 기술력과 노하우를 시대 변화에 맞게 적절히 응용했다는 평가를 받고 있다.
공학계열이 강세인 지역 명문 디킨대 캠퍼스엔 남반구 최대 규모의 탄소섬유 공장이자 탄소섬유 연구센터 ‘카본넥서스’도 있다. 있다. 양모와 신섬유 산업에 연관성이 많다는 데서 관련 시설들이 디킨대에 자리잡은 것. 지역 기업의 이익단체 질롱제조협회(GMC)의 제니퍼 코넬리 최고경영자(CEO)는 “질롱의 기업인들은 산업 쇠퇴와 변화를 두려워하지 않는다”며 “당국, 업계, 학계가 모두 합심해 미래 산업으로의 전환에 나섰던 것이 오늘날의 질롱을 만들었다”고 말했다.
또한 질롱에서는 인구의 약 10%인 3만여 명이 보건의료 분야에 종사한다. 시 당국이 적극적으로 디킨대와 협력해 민간 및 공공병원을 적극 육성한 결과다. 주민들은 굳이 멜버른까지 가지 않아도 양질의 의료 서비스를 받을 수 있다는 점에 매우 만족해한다. 내년 중 문을 열 여성·어린이 전문 병원에 대한 기대도 크다. 지역 의료기관과 디킨대의 협업을 통해 바이오테크 및 스포츠의학 분야의 연구 또한 활발하다. 또 기업들이 질롱에 연구개발(R&D)과 생산 시설을 늘리는 이유로 꼽힌다.
호주 국립경제산업연구소(NIER)에 따르면 2018~2023년 5년 간 질롱의 지역총생산(GRP)은 연평균 5.4% 성장해 호주 1위를 기록했다. 같은 기간 일자리(5.1%), 인구(2.2%) 증가율 또한 각각 전국 1, 2위를 기록하고 있다.
질롱 도심에 위치한 열교환기 스타트업 콘플럭스(Conflux) 측은 “직원 55명 중 약 40%가 다른 지역 출신”이라고 소개했다. 마이클 풀러 창업자 겸 CEO는 3D 프린팅 적층제조 특허기술을 사용해 기계의 열을 식혀주는 고성능 열교환기를 만들고 있다. 유럽연합(EU) 에어버스, 미국 허니웰 등 글로벌 대기업에 납품하고 있다. 그는 연고가 전혀 없는 질롱에 창업한 이유를 묻자 “기술 역량을 갖춘 인력이 풍부하고, 이들의 거주 만족도가 높다”며 “기업하기 좋은 인프라와 문화를 갖춘 도시”라고 설명했다.
● 멜버른 집값의 70%에 젊은 층 몰려
실제로 질롱은 인근 대도시 멜버른의 각종 인프라를 직간접적으로 누릴 수 있으면서도 교통 혼잡도 없고 집값은 훨씬 저렴하단 장점을 갖추고 있다. 현지 부동산 감정평가업체 ‘프롭트랙데이터’에 따르면 올 6월 기준 질롱의 주택 중위값은 59만 호주달러(약 5억5000만 원)로 멜버른의 약 70%다. 초·중·고에서 대학까지 이어지는 교육 여건도 호주에서 우수한 편으로 꼽힌다.
지난해 멜버른을 떠나 질롱에 정착했다는 30대 주민 샤비 씨는 “멜버른에 비해 생활 수준이 떨어지지 않으면서도 주거비 등이 훨씬 덜 들고 환경도 자연친화적”이라며 “온 가족이 질롱으로 이주한 것에 만족한다”고 했다.
시는 도시 재생 사업에 6억6700만 호주달러(약 6200억 원)를 투입했다. 또 신규 주택단지 개발에 착수해 2051년까지 13만9800가구를 추가 공급하기로 했다. 스트레치 콘텔즈 질롱 시장은 “3040대들이 자녀와 함께 둥지를 틀기 좋은 곳으로 인정받게 된 게 도시가 부활할 수 있었던 핵심 이유 중 하나”라며 “현 추세대로라면 2041년경에는 인구가 40만 명을 넘길 것”이라고 밝혔다.
댓글 0