우크라 종전 평행선…트럼프 “푸틴과 시간 낭비하고 싶지 않다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지 시간) 우크라이나 전쟁 종전 논의를 위한 미국과 러시아의 정상회담에 대해 “시간 낭비하는 회의는 하고 싶지 않다”고 밝혔다. 이에 따라 사실상 미러 정상회담이 보류됐다. 정상회담을 준비하기 위해 23일 헝가리에서 예정돼 있던 마코 루비오 미 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외교장관과의 회담 또한 연기됐다. 러시아가 현재의 전선을 기준으로 논의하자는 미국의 제안을 거절한 게 그 배경으로 분석된다.
이날 트럼프 대통령은 백악관에서 취재진의 미러 정상회담 진행 여부를 묻는 질문에 “난 시간 낭비하는 회의는 원하지 않는다. 여기서 시간 낭비하고 싶지 않다”고 밝혔다. 이어 “어떻게 될지 지켜보자. 우리는 아직 결정을 내리지 않았다”고 말했다. 트럼프 대통령은 16일 푸틴 대통령과 통화를 가진 뒤 2주 내로 푸틴 대통령과 회담을 할 것이라고 밝혔는데, 이날 회담이 돌연 보류될 수 있음을 시시한 것이다.
로이터통신도 이날 백악관 관계자를 인용해 “마코 루비오 미 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 생산적인 통화를 했지만, 당장 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 만날 계획이 없다”고 보도했다. 당초 23일 두 장관은 헝가리에서 만나 정상회담 의제 및 일정 등을 조율할 예정이었지만 이 회담 역시 보류됐다.
회담이 연기된 배경에는 러시아가 미국에 전달한 종전 조건이 문제가 됬다고 외신들은 진단했다. 로이터통신에 따르면 러시아는 우크라이나 동부 돈바스 지역에 대한 완전한 통제권을 요구했다. 로이터는 “이는 현 전선의 위치를 기준으로 전투를 중단하자는 트럼프 대통령의 휴전 제안을 사실상 거부한 셈”이라고 설명했다. 현재 러시아는 루한스크주, 도네츠크주 등 우크라 동부의 약 75%를 장악하고 있는 것으로 알려졌다.
같은 날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 주요국 정상들은 공동성명을 내고 “현재 전선을 협상의 출발점으로 삼아야 한다는 도널드 트럼프 미 대통령의 입장을 강력히 지지한다”고 밝혔다. 우크라이나 동부의 통제권을 요구하는 러시아의 요구를 수용할 수 없다는 것을 다시 한번 강조한 것이다.
한편 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 이날 미국을 급히 방문해 트럼프 대통령과 회담을 가질 예정이다. 뤼터 사무총장은 트럼프 대통령에게 우크라이나와 유럽의 입장을 피력할 것으로 전망된다.
