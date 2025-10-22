한국인 비난한 일본 인플루언서…日 누리꾼 “근거도 없이 외국인 혐오?”

유명 인플루언서이자 일본 시의원 아내인 여성이 나라(奈良)현 사슴공원에서 주운 쓰레기 사진을 올리며 외국인을 비난해 논란이 일고 있다. 그는 한국 과자가 버려져 있었다며 ‘이기적인 외국인’을 언급했지만, 일본 현지에서도 “근거 없는 혐오”라는 비판이 거세다. ● “한국 과자 버렸다”…외국인 겨냥한 글 올린 일본 인플루언서
19일 일본인 여성 A 씨는 SNS에 “(사슴공원에) 한국 과자가 버려져 있었다”며 “안에 내용물까지 들어 있는 걸 보고 더욱 나쁘다고 느꼈다. 일본에 관광을 와서 도대체 무엇을 하려는 건가. 동물에게 이런 과자를 줘도 된다고 생각하나”라고 적었다. A 씨는 글과 함께 한국어가 적힌 초콜릿 과자 사진을 올렸다.
이어 “사슴을 괴롭히는 사람은 절대 용서하지 않겠다”며 “초콜릿 과자는 동물에게 독이 된다. 사슴이 먹을 수 있는 곳에 버리지 말라”고 덧붙였다.
이 여성은 과거에도 사슴공원에서 쓰레기를 줍는 사진과 함께 한국인·중국인을 비난하는 글을 올린 전력이 있다. 당시 그는 “중국과 한국의 쓰레기가 눈에 띈다”며 두 나라 관광객을 ‘이기적인 외국인’이라 지칭했다. 또 “자기 멋대로 행동하는 외국인은 빨리 돌아가 달라”, “중국인은 지적하면 거짓말과 변명만 한다”고 덧붙였다. A 씨는 일본의 한 지역 시의원 아내로 알려졌다.
● 일본 네티즌 “이 과자 일본에서도 팔린다”…비난 역풍
이번 게시물은 22일 기준 조회 수 300만 회를 돌파하며 논란이 확산 중이다. 그러나 일본 누리꾼들은 A씨의 주장에 비판적인 반응을 보였다.
댓글에는 “이 과자는 일본에서도 판매되고 있다”, “해외여행 가서 자국 과자를 일부러 가져오는 사람은 거의 없다”, “일본인이 버렸을 수도 있다”, “새 제품처럼 보이는데 누가 일부러 일본까지 가져와 버리겠나” 등 반응이 잇따랐다.
한 누리꾼은 “외국인 혐오를 정당화하려는 의도가 보인다”며 “근거 없이 특정 국가를 비난하는 것은 일본의 이미지에도 부정적 영향을 미친다”고 지적했다.
