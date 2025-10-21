다카이치 日총리 남편 “가위바위보 져서 아내 姓으로 바꿔”

첫 ‘퍼스트 젠틀맨’ 야마모토 다쿠
8선 의원 출신…정치하다 아내 만나
정치견해 차이로 이혼했다가 재결합
요리 도맡는 ‘잉꼬 부부’로 정평
“존재를 드러내지 않는 ‘스텔스 남편’이 되겠다.”
다카이치 사나에(高市早苗·64) 일본 총리의 남편이자 전 중의원(하원) 의원인 야마모토 타쿠(山本拓·73)는 21일 아사히신문과의 통화에서 “정치인 부부로서 말하지 않아도 통하는 게 있다”며 그림자 내조에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또 일본 최초의 ‘퍼스트 젠틀맨’이 된 것에 대해선 “서양과 달리 일본에서는 배우자가 눈에 띄지 않는 편이 좋다”고 했다.
야마모토 전 의원은 혼슈(本州) 중서부 후쿠이(福井)현 출신으로 2021년까지 8선 의원을 지낸 세습 정치인이다. 제1차 아베 신조(安倍晋三) 내각에서 농림수산부 부대신, 자민당 부간사장, 총무회 부회장 같은 요직을 지냈다.
옛 아베파 출신인 둘은 수년간 알고 지내다 2003년 다카이치 총리의 낙선을 계기로 교류하게 됐다. 당시 다카이치 총리의 남동생이 둘 사이의 다리를 놓았다. 다카이치 총리의 남동생은 누나의 비서 역할을 했는데, 누나가 낙선한 뒤 당시 야마모토 의원실로 자리를 옮겼던 것이다. 몇 달 뒤 야마모토 전 의원이 청혼해 이듬해 결혼했다. 결혼 당시 다카이치 총리는 “결혼을 계기로 정신적으로 아주 편안해졌다”고 밝혔다.
조리사 자격증을 가진 야마모토 전 의원이 식사 준비를 맡아 정계의 ‘잉꼬 부부’로 유명했다. 둘은 2017년 정치적 입장 차이를 이유로 이혼했으나, 2021년 9월 다카이치 총리가 처음으로 자민당 총재 선거에 도전하자 야마모토 전 의원은 전처에 대한 공개 지지를 표명했다. 그해 12월 둘은 재혼했다. 이때 야마모토 전 의원이 가위바위보에서 져 호적상 성을 다카이치로 바꿨다. 둘 사이에 자녀는 없다.
최근 뇌경색으로 쓰러진 뒤 회복 중인 야마모토 전 의원은 수상 관저와 외부 숙소를 오가며 지낼 예정이라고 밝혔다. 그는 다카이치 총리의 신념을 가까이서 보아왔다며 “여성 최초의 리더로서 말로 표현하기 어려운 ‘유리의 벽’이 있었고, 나도 의원을 오래해 대략적인 요령은 알고 있으니 확실히 지원해 나가고 싶다”고 했다.
