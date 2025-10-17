“펜타곤 보도 통제 거부” 출입 기자들 짐 뺐다

미국 국방부의 ‘미승인 보도 제한’ 지침을 거부한 출입기자들이 집단으로 출입증을 반납하고 기자실에서 짐을 뺐다.
AP통신 등에 따르면 15일 미 워싱턴 국방부 청사(펜타곤)에서 40여 명의 국방부 출입기자들이 출입증을 반납한 뒤 소지품을 챙겨 떠났다. 2007년부터 국방부를 출입한 시사지 디애틀랜틱의 낸시 유세프 기자는 “자유 언론을 지지하는 이들에겐 슬픈 날”이라며 “하지만 단결해 미 수정헌법 1조의 권리를 보호하는 데 헌신한 기자단의 일원이 되는 게 영광스럽다”고 말했다.
앞서 미 국방부는 사전에 승인받지 않은 내용을 보도할 경우 출입 권한을 박탈한다는 내용 등이 담긴 서약서에 14일 오후 5시까지 서명할 것을 출입기자들에게 요구했다. 그러면서 이에 응하지 않을 경우 24시간 내 출입증을 반납하고 청사를 떠날 것을 통보했다.
이에 대해 미 주요 언론들은 보도 내용을 통제하려는 위헌적 정책이라며 서명을 거부했다. 비교적 친트럼프 매체로 분류되는 보수 성향의 폭스뉴스를 비롯해 뉴스맥스, 워싱턴타임스, 데일리콜러, 워싱턴이그재미너 등도 동참했다. 마감 시한인 14일 폭스뉴스와 NBC, ABC, CBS, CNN방송은 공동 성명을 통해 “이 정책은 전례가 없으며 핵심적인 언론 보호를 위협한다”며 “언론인들이 국가와 세계에 중요한 국가안보 문제를 알리는 능력을 제한할 것”이라고 비판했다.
미 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 국방부 서약서에 서명한 매체는 강경 보수 성향의 원아메리카뉴스가 유일하다. 국방부 기자단인 펜타곤 언론인협회는 15일 성명에서 “회원들은 여전히 미군 관련 보도에 전념하고 있다”며 “분명히 말하건대 오늘은 언론의 자유에 있어 암울한 날이다. 정부의 투명성, 국방부의 공공 책임성, 그리고 모든 이의 표현의 자유에 대한 미국의 의지가 약화되고 있다는 우려를 키웠다”고 지적했다.
