‘마스가’ 상징 한화필리조선소, 中서 제재당했다

中, 한화오션 미국내 자회사 5곳 ‘거래 금지’
중국이 한화쉬핑과 한화필리조선소, 한화오션USA인터내셔널, 한화쉬핑홀딩스, HS USA홀딩스 등 한화오션의 미국 내 자회사 5곳을 제재하겠다고 발표했다. 이들 회사는 앞으로 중국 내 모든 조직 및 개인과 거래를 할 수 없게 된다. 미국과 중국의 무역 갈등 탓에 한국 기업이 피해를 보는 상황이 현실화 됐다는 우려가 나온다.
“美가 中 해사·물류·조선업 관련 301조 조사
中기업 권익 훼손…반제재 조치 취한 것”
14일 중국 상무부는 왕원타오 상무부장 명의로 “미국이 중국에 대해 해사(海事), 물류 및 조선업 관련 301조 조사를 실시하고 그에 따른 조치를 취한 데 대한 반(反)제재 조치”라며 이같이 밝혔다.
그는 “미국이 중국의 해사, 물류 및 조선업에 대해 301조 조사를 실시하고 조치를 취한 것은 국제법과 국제관계의 기본 원칙을 심각하게 위반한 것”이라며 “중국 기업의 합법적 권익을 심각하게 훼손한 것”이라고 주장했다.
상무부는 특히 “한화오션 미국 내 관련 자회사가 미국 정부의 관련 조사 활동을 지원해 중국의 주권과 안전, 발전 이익을 해치고 있다”고 말했다.
중국 상무부가 지목한 301조 조사는 미국이 중국에 대해 실행한 해사와 물류, 조선업에 대한 조사를 의미한다.
미국은 이 조사 결과에 따라 중국 회사가 소유하거나 운영하는 선박, 중국 국적 선박에 대해 항만 서비스 요금을 부과했다. 중국도 여기에 대응해 미국 관련 선박에 ‘선박 특별 항만 요금’ 부과하기로 하는 등 갈등이 커지고 있는 상황이다.
한화 필리조선소는 조선 분야에서의 한미 협력을 상징하는 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트의 상징이다.
이재명 대통령은 올해 8월 26일(현지 시간) 미국 필라델피아 한화 필리조선소를 방문해 “세계를 무대로 펼쳐질 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트는 한미가 함께 항해할 새로운 기회로 가득한 바다의 새 이름”이라고 밝힌 바 있다.
우리 정부는 마스가 프로젝트를 한미 관세협상 타결의 핵심 동력을 삼고 있다. 특히 양국 조선업의 공동 발전과 우리 기업의 새로운 시장 진출 기회를 창출하는 ‘윈윈’ 협력이 될 것임을 강조해왔다.
