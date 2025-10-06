“절벽에서 아르헨티나를 구했다” 내수 침체·외환 위기 부른 ‘전기톱 대학살’

“하비에르 밀레이 대통령은 아르헨티나를 벼랑 끝에서 구했다.” (4월 14일) “(아르헨티나 경제) 안정화를 위한 모든 선택지를 검토 중이다.” (9월 24일)
최근 스콧 베선트 미국 재무장관이 아르헨티나와 200억 달러 규모의 ‘통화 스와프’를 협상 중이며 국채 매입 등 다양한 재정 지원책을 검토하겠다고 밝혀 화제가 됐다. 올 4월 “역사적”이라며 밀레이 대통령의 경제 개혁을 추켜세웠던 베선트 장관이 6개월 만에 구원투수를 자처하고 나선 것.
고질적인 경제난 해결을 위한 밀레이 대통령의 강도 높은 ‘전기톱’ 긴축 정책은 한때 세계 인사들의 찬사를 받았다. 그러나 심각한 경기 침체로 여론의 불만이 커졌고, 인위적인 환율 방어가 외환 위기를 심화시키면서 아르헨티나의 경제와 정치 전반이 흔들리고 있다는 평가가 나온다.
●내수 침체·외환 위기 부른 “전기톱 대학살” 자유주의 경제학자 출신 밀레이 대통령은 2023년 12월 취임해 강도 높은 구조조정 정책을 펼쳤다. 대선 기간 “각종 폐해를 썰어 버리겠다”며 전기톱을 들고 유세장에 등장하며 기성 정치권과의 결별을 예고했다. 취임 직후 고물가를 잡겠다며 페소 가치를 절하하고 각종 보조금 삭감, 공공일자리 축소 등 고강도 긴축 정책을 펼쳤다.
밀레이 대통령의 경제 개혁은 성과를 보였다. 특히 최대 문제점으로 꼽혔던 살인적인 인플레이션율이 크게 줄었다. 지난해 4월 289.4%까지 올랐던 물가 상승률은 그해 12월 117.8%까지 감소했고, 올 8월 기준 34%까지 내려갔다.2023년 11월 5억5900만 달러(약 8200억 원)에 달했던 무역적자도 취임 1년 만인 지난해 12월 흑자로 전환됐다.
그러나 한때 찬사를 받았던 ‘전기톱 개혁’은 아르헨티나의 경제를 망친 “전기톱 대학살”이 됐다고 블룸버그통신은 지적한다. 인플레이션은 잡았지만 심각한 경기 침체와 실업률로 여론이 크게 악화됐다. 2023년 4분기 밀레이 대통령 취임 당시 5.7%였던 실업률은 올 2분기 기준 7.6%로 올랐고, 여전히 30%대인 물가 상승률도 가계에 부담이 크다. 이코노미스트에 따르면 보조금 축소 등의 여파로 대중교통이나 에너지 요금은 300% 이상 급감하기까지 했다.
여기에 안정적인 물가에 집중한 나머지 환율 방어에 외환을 대거 투입하면서 재정에 대한 위기감이 고조되고 있다. 인위적으로 페소화 고평가를 유지하는 과정에서 부족했던 외환 보유고는 더더욱 바닥이 났다. 페소화 강세로 수출 경쟁력이 줄면서 노동집약적 제조업도 타격을 입었다.
파이낸셜타임스(FT)는 “어떤 대가를 치르더라도 인플레이션을 낮추는 데 집착한 밀레이는 페소의 가치를 인위적으로 강세로 유지했다”며 “이는 경제 성장을 해치고 수입을 빨아들였으며, 산더미 같은 외채를 상환하는 데 필요한 달러 재고를 구축하는 것을 방해했다”고 지적했다. 아르헨티나는 올 4월 국제통화기금(IMF)에서 200억 달러 추가 구제금융을 받는 등 여전히 빚에 시달리고 있다.
●심상찮은 여론… 美 지원에도 장기적인 해결책 부재
경제난으로 밀레이 정부에 대한 반발 조짐이 거세다. 지난달 7일 아르헨티나 전체 인구의 약 40%가 거주하는 부에노스아이레스주 지방선거에서 집권당이 좌파 대중영합주의(포퓰리즘) 성향의 야당 연합에 패배한 것은 시장에도 충격을 줬다. 이달 말 예정된 총선의 전조로 여겨지면서 자유주의 정책 기조가 뒤바뀔 것이란 우려가 커진 것. 2주 만에 페소화 가치가 10% 폭락하자 중앙은행은 지난달 18~20일 사흘간 11억 달러를 투입해 환율을 방어했다.
트럼프 행정부에서 이례적으로 아르헨티나에 전폭적인 지원을 예고했지만 전망은 좋지 않다. 특히 밀레이 정부의 인플레이션 억제 정책의 핵심이 페소화 강세에 있던 만큼 정부가 외환시장 개입을 계속할 가능성도 높다. 진보 성향 싱크탱크 브루킹스 연구소의 로빈 브룩스 이코노미스트는 “사실상 아르헨티나가 스스로 운신의 폭을 좁혔다”고 지적했다.
밀레이 정부 첫 6개월간 경제부에서 일하다 견해차로 사임한 경제학자 호아킨 코타니는 FT에 미국이 환율의 변동과 외환보유고 확보 계획 실행, 금리 통제 등을 지원 조건으로 내걸 수 있다고 전망했다. 이어 “(미국의 지원은) 정부가 일관된 환율 및 통화 정책을 함께 시행할 경우에만 도움이 될 것”이라고 짚었다.
이코노미스트는 “아르헨티나의 역사는 경제 개혁의 무덤”이라며 “밀레이가 유권자의 지지를 얻지 못한다면 베선트 장관과 투자자에게 희망적인 결과는 없다”고 경고했다.
