니콜 키드먼 이혼 사유는? 키스 어번과 19년 만의 결별

할리우드 배우 니콜 키드먼(58)이 미국 컨트리 가수 키스 어번(57)과 결혼 19년 만에 갈라섰다. 현지 언론은 두 사람이 이미 별거 중이었으며, 키드먼이 법원에 정식 이혼 소송을 제기했다고 보도했다.
■ 왜 이혼 소송을 제기했나?
미국 매체 피플 등 외신에 따르면, 키드먼은 9월 30일(현지시간) 테네시 주 내슈빌 법원에 이혼 소장을 제출했다. 소장에는 이혼 사유로 ‘성격 차이’가 명시됐으며, 자녀 양육권과 재산 분할 관련 내용도 포함된 것으로 알려졌다.
앞서 어번은 키드먼과 함께 살던 내슈빌 자택을 떠난 것으로 전해졌다. 반면 키드먼은 SNS에 부부 사진을 게재하며 가정을 지키고자 하는 의지를 보여왔지만, 결국 결별을 선택한 것으로 보인다.
■ 잉꼬부부에서 결별까지…그간의 여정은?
두 사람은 2005년 처음 만나 2006년 재혼했다. 슬하에 두 딸을 두고 있으며, 여러 영화 시사회와 시상식에 부부 동반으로 등장해 잉꼬부부로 불렸다.
특히 키드먼은 정신적으로 어번에게 크게 의지해 온 것으로 알려졌다. 두 사람은 호주 문화권 출신이라는 공통점을 바탕으로 깊은 교감을 나눴다. 첫 만남 역시 미국에서 열린 ‘그데이 USA 갈라’라는 호주 문화 행사였다.
■ 니콜 키드먼의 필모그래피는?
1983년 열여섯 나이에 데뷔한 키드먼은 영화 폭풍의 질주, 물랑 루즈 등을 통해 세계적 명성을 얻었다. 2002년 디 아워스에서 버지니아 울프를 연기해 아카데미 여우주연상을 수상하며 연기력도 입증했다.
■ 키스 어번은 어떤 아티스트인가?
1991년 데뷔한 어번은 2000년대 들어 다수의 히트곡을 발표하며 미국 컨트리 음악계를 대표하는 스타로 자리매김했다. 그는 ‘그래미 어워즈’에서 네 차례 수상한 경력을 보유하고 있다.
