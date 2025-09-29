CMG “中 바이오제조 산업 약 2000조 원 규모”

중국중앙방송총국(CMG)은 지난 25일 중국 공업정보화부가 중국 바이오 제조 산업이 빠른 성장세를 보이며 세계 시장에서 경쟁력을 높이고 있음을 발표했다고 29일 밝혔다.
CMG에 따르면 중국 바이오 제조 산업의 총규모는 약 10조 위안(약 2000조 원)에 달하며, 발효 생산 능력은 전 세계 70% 이상을 차지한다. 지역별로 바이오 제조 산업 클러스터가 형성돼 점차 규모를 갖추고 있다.
공업정보화부 소비품사 허야충(何亞瓊) 사장은 “앞으로는 새로운 성과를 실제 적용하고 이를 산업 현장에 전환하는 과정이 가장 중요한 과제가 될 것”이라며 “각 지역은 특성에 맞는 발전 전략을 마련하고 정책적 지원을 강화해야 한다”고 강조했다.
CMG는 기술 혁신이 이번 성장세의 배경이라고 밝혔다. 지난 5년 동안 중국 주요 바이오 제조기업의 특허 출원 건수는 1만3680건, 승인 건수는 9447건으로 집계됐다. 이는 누적 출원·승인 건수의 절반 이상을 차지하는 수준으로 기술 혁신 속도가 가속화되고 있음을 보여준다.
CMG 측은 현재 중국 바이오 제조 산업은 일부 신흥 분야에서 이미 세계적인 경쟁력을 확보한 것으로 평가된다고 설명했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
