트럼프 “美에 공장 건설 안하면 의약품 100% 관세”

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 내달 1일부터 미국에 제약 제조 공장을 건설하지 않는 기업의 의약품에 대해 100% 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 또 외국산 대형 트럭과 가구, 주방·욕실 용품에는 25~50%의 관세를 적용한다는 방침이다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “10월 1일부터 미국 내에 제약 공장을 건설한 기업을 제외하고 모든 브랜드 및 특허 의약품에 대해 100% 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다.
이어 “‘건설 중’(IS BUILDING)은 ‘착공’ 또는 ‘공사가 진행 중’으로 정의된다”며 “따라서 건설이 시작된 경우 해당 의약품에는 관세가 부과되지 않는다”고 설명했다.
트럼프 대통령은 또 다른 글에서 “우리의 대형 트럭 제조업체들을 불공정한 외부 경쟁으로부터 보호하기 위해 10월 1일부터 외국에서 생산되는 모든 ‘대형 트럭’에 25%의 관세를 부과할 것”이라고 적었다.
그는 “(미국 트럭 전문 자동차 업체)피터빌트, 켄워스, 프레이트라이너, 맥트럭 등과 같은 대형 트럭 제조업체들은 외부의 맹공으로부터 보호받을 것”이라며 “우리는 우리의 트럭 운전자들이 재정적으로 건전하고 강인해야 하는데, 그 이유는 여러 가지가 있지만 무엇보다도 국가 안보를 위해서다”라고 강조했다.
트럼프 대통령은 “부엌 수납장, 욕실 세면대 등 관련 제품에는 50%의 관세를 부과하겠다”고 썼다. 또 “천을 씌운 가구에는 30% 관세를 부과하겠다”고 말했다. 그는 “다른 국사들이 이러한 제품을 미국으로 대량 유입하고 있기 때문”이라며 “매우 불공정한 관행이지만 국가 안보 및 기타 이유로 제조 공정을 보호해야 한다”고 주장했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
