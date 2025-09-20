틱톡 얻은 트럼프, 대만 무기 지원 거부하고 中엔 화해 제스처

美中 정상 3개월 만에 통화
트럼프 “대만에 대가 없는 지원 안돼”… APEC 정상회담 전망속 관리 모드
“틱톡 협상 타결로 美수수료 엄청나”… 국내선 경제성과 강조해 치적 쌓기
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 올 6월 초 이후 3개월 만인 19일 통화에서 중국의 동영상 플랫폼 ‘틱톡’의 미국 내 사업권 매각, 관세, 두 정상의 대면 정상회담, 미국의 대(對)중국 반도체 수출 규제 및 중국의 희토류 수출 규제 등의 현안을 논의했다. 백악관 측은 “트럼프 대통령이 통화 내용을 트루스소셜을 통해 공개할 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령이 통화 전날인 18일 틱톡의 미국 내 사업권 매각 계약이 마무리됐으며 이날 시 주석과 최종 확정하겠다는 뜻을 밝힌 터라 이번 통화가 그 어느 때보다 많은 관심을 받았다. 그는 “틱톡 협상을 타결한 것만으로도 미국은 엄청난 ‘수수료(fee)’를 받는다”고 강조했다. 틱톡 지분 일부를 미국 기업이 인수하는 것만으로도 미국 경제에 엄청난 이득이라며 자신의 치적을 강조한 것이다.
한편 트럼프 대통령이 이번 통화를 앞두고 대만에 대한 4억 달러(약 5600억 원) 이상의 무기 지원 승인을 거부했다고 워싱턴포스트(WP)가 18일 보도했다. 트럼프 대통령과 시 주석이 다음 달 31일, 11월 1일 양일간 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 때 대면 정상회담을 가질 가능성이 제기된다. 이런 중요 행사를 앞두고 미국 측이 중국 측에 일종의 화해 제스처를 취한 것 아니냐는 분석이 나온다.
● 트럼프, 틱톡 매각 중요성 강조
트럼프 대통령은 18일 틱톡의 모회사인 중국 정보기술(IT) 기업 바이트댄스의 지분을 미국 기업이 인수하는 방식으로 중국이 틱톡의 미국 내 사업권을 미국 측에 매각하는 것에 큰 의미를 부여하며 “미국이 수수료를 번다”고 강조했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 빅테크 오라클, 실리콘밸리의 유명 벤처 투자회사 앤드리슨호로위츠, 사모펀드 실버레이크매니지먼트 등이 컨소시엄을 구성해 틱톡 지분을 인수하는 것을 추진하고 있다. 인수가 완료되면 미국 정부가 지정하는 1명을 포함해 미국인 주도의 이사회를 통해 틱톡을 운영한다는 것이다.
조 바이든 전 행정부는 틱톡을 사용하는 1억7000만 명 미국인의 개인 정보와 국가 기밀이 중국으로 흘러들어갈 가능성에 줄곧 우려를 표했다. 이에 지난해 4월 미국 의회는 바이트댄스가 틱톡의 미국 사업권을 미국 기업에 팔지 않으면 미국 내 서비스를 중단하는 ‘틱톡금지법’을 제정했다.
하지만 트럼프 대통령은 재집권 후 틱톡금지법의 시행을 거듭 유예했다. 그가 지난해 말 대선 과정에서 젊은 유권자들을 공략하기 위해 틱톡을 적극 활용한 것과 무관하지 않은 행보로 풀이된다.
● 트럼프 “대가 없는 대만 지원 지양”
WP는 18일 5명의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 시 주석과의 정상회담 가능성을 협상하는 과정에서 대만에 대한 무기 지원 승인을 중단하는 결정을 내렸다고 보도했다. 그가 거부한 무기 지원 품목에는 자율 무인기(드론) 등 최신식 무기가 대거 포함된 것으로 알려졌다. 백악관 관계자 또한 WP에 “대만에 대한 무기 지원 패키지가 아직 확정되지 않았다”고 밝혔다.
미국 정보 당국, 인도태평양의 미군 수뇌부 등은 중국이 인민해방군 건군 100주년 겸 시 주석의 3번째 임기가 끝나는 2027년 전에 대만을 공격할 것으로 보고 있다. 이에 바이든 전 대통령은 이런 중국의 군사 위협에 맞서기 위해 재임 중 대만에 대한 군사 지원 패키지 3건을 승인했다.
반면 트럼프 대통령은 대만에 대가 없는 지원을 하지 않겠다는 뜻을 거듭 밝혔다. 그는 2023년 9월 NBC방송 인터뷰에서 ‘대만이 중국의 침공을 받는다면 대만을 방어하겠느냐’는 질문에 “답하지 않겠다. 그것을 말하면 거저 주는 것이기 때문”이라고 했다.
트럼프 대통령이 대만에 더 많은 미국 무기를 판매하기 위해 의도적으로 일시적인 지원 승인 중단을 단행했다는 관측도 제기된다. WP는 익명을 요구한 의회 보좌관을 인용해 트럼프 2기 행정부가 대만에 5억 달러(약 7000억 원)의 무기 판매 가능성을 비공식적으로 의회에 통보했다고 전했다.
