‘푸틴 정적’ 나발니 숨진 시베리아 감옥 공개…부인 “독살 확실”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최대 정적이었던 알렉세이 나발니가 숨지기 전 투옥됐던 감옥 사진이 공개됐다.
영국 일간 텔레그래프에 따르면, 나발니의 아내 율리아 나발나야는 최근 남편의 측근인 게오르기 알부로프가 소셜네트워크서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 사진을 공유했다.
알부로프는 나발니가 지난해 2월 전까지 갇혀있었던 시베리아 감옥 사진을 17일(현지 시간) 게시하며 “나발니가 죽어가던 곳”이라고 밝혔다. 이어 “(감방) 탁자 위에는 성경이, 못 박힌 벤치 위에는 영어-러시아어 사전이, 바닥에는 죄수용 장갑과 스카프, 모자가 놓여 있다”고 설명했다. 바닥 일부엔 나발니의 것으로 추정되는 구토물이 남아 있었다.
나발나야는 남편이 독살당했다고 주장했다. 그는 나발니의 시신에서 채취한 생물학적 샘플을 해외의 두 연구소에 전달했다면서 “두 연구소 모두 남편이 독살당했다는 동일한 결론을 내렸다”고 밝혔다.
이어 “이 결과는 공익적으로 매우 중요하다. 남편에게 어떤 독극물이 사용됐는지 반드시 공개돼야 한다”며 “우리 모두는 진실을 알 권리가 있다”고 강조했다.
러시아 크렘린궁은 나발나야의 주장에 대해 “아무것도 알지 못하며, 말할 수도 없다”고 했다.
1976년 러시아 수도 모스크바에서 출생한 나발니는 법조인으로 일하다 푸틴 정권의 부정부패를 폭로하며 반체제 활동의 중심에 섰다. 2020년 8월 시베리아행 비행기에서 옛 소련이 개발한 신경제 ‘노비초크’에 중독돼 죽음의 문턱까지 갔지만 독일로 이송돼 치료를 받고 살아남았다.
당시 나발니에 대한 독살 시도 배후에 크렘린궁이 있다는 추측도 무성했다.
그는 2021년 1월 자신이 체포, 투옥될 것을 뻔히 알면서도 러시아에 돌아왔고 곧바로 체포됐다. 당초 모스크바 인근 감옥에 있었지만 2023년 12월 혹독한 환경으로 악명 높은 시베리아 최북단의 교도소로 이감됐고 두 달 만에 숨졌다.
러시아 당국은 나발니의 사망 원인을 ‘돌연사 증후군’이라고 발표했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
