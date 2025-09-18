결승선 코앞, 경찰 오토바이 돌진…사이클 선수들 공중으로 튕겨(영상)

베네수엘라에서 열린 국제 사이클 대회 결승선 직전, 경찰 오토바이가 코스로 돌진해 선수들이 잇따라 쓰러지는 아찔한 사고가 발생했다. 현장 관중들이 지켜보는 가운데 벌어진 충돌은 큰 충격을 안겼다.
11일(현지시간) 아르헨티나 인포베 등에 따르면 지난 10일 베네수엘라에서 열린 로드 사이클 경기인 ‘부엘타’에서 선수단을 호위하던 경찰 오토바이가 돌연 경기 코스로 진입해 여러 선수들과 충돌했다.
■ 사이클 결승선 앞두고 난입한 경찰 오토바이…5명 부상
당시 선수들은 결승선을 눈앞에 두고 마지막 스퍼트를 올리던 상황이었다.
사고 충격으로 일부 선수들은 공중에 튕겨 나가 도로에 쓰러졌고, 현장은 순식간에 아수라장이 됐다. 뒤따르던 선수들은 사고 지점을 피해 경기를 이어갔지만, 충돌에 휘말린 선수들은 고통을 호소하며 경기를 중단할 수밖에 없었다.
현지 매체에 따르면 이번 사고로 총 5명이 다쳤으며, 이 가운데 3명은 선수, 나머지 2명은 경찰관과 경기 심판이었다.
■ 부상자 상태는? 주최 측 “공식 발표 없어”
부상자들은 모두 병원으로 옮겨져 추가 검사를 받았으나, 대회 주최 측은 부상자들의 구체적 상태나 회복 여부에 대해 아직 공식 발표를 하지 않았다. 사고 원인과 안전 관리 부실을 둘러싼 비판도 이어지고 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
