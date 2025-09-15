교황, 머스크 1조달러 보너스 비판…“CEO라고 600배 받나”

교황 레오 14세가 최대 1조 달러(1천394조원)에 육박하는 성과 보수를 받게 될 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크를 거론하며 빈부 양극화 문제를 지적했다.
레오 14세는 14일(현지시간) 공개된 가톨릭 매체 크룩스와 인터뷰에서 “어제 일론 머스크가 세계 최초로 1조 달러 부자가 될 거라는 기사가 나왔다. 이게 가치 있는 유일한 것이라면 우리는 큰 문제에 직면한다”고 말했다.
미국 현지 매체들은 이달 5일 테슬라 이사회가 머스크에 대한 성과 보상으로 테슬라 전체 보통주의 12%에 해당하는 4억2천374만3천904주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 지급하는 안을 만들었다고 보도했다. 테슬라 시가총액치 목표 등 조건을 모두 갖췄을 때 보상안의 가치는 최대 9천750억달러(약 1천359조원)에 달한다.
교황은 “60년 전 CEO들이 노동자들보다 4∼6배를 받았다. 최근 수치를 보면 이제는 평균 노동자들의 600배를 받는다”며 “아마 어떤 곳에서는 인간 삶의 더 고귀한 의미를 상실한 게 이와 관련 있을 것”이라고 말했다.
그는 인간의 삶과 가족, 사회의 가치 따위를 언급하며 “이런 가치에 대한 감각을 잃어버린다면 이제 무엇이 중요하겠는가”라고 한탄했다.
레오 14세는 국제사회 분쟁에 대한 정치적 개입을 경계하면서도 평화를 위한 교황청의 역할을 강조하기도 했다. 그는 “교황청이 평화를 옹호하는 목소리와 중재자로서 역할을 구분하고 싶다. 두 가지는 몹시 다르고 후자는 전자만큼 현실적이지 않다”고 말했다.
그는 “전쟁이 시작된 이래 교황청은 아무리 어렵더라도 어느 한쪽 편이 아닌 진정한 중립적 입장을 유지하려고 노력해 왔다”며 “희망을 절대로 포기해서는 안 된다고 굳게 믿는다. 나는 인간 본성에 큰 기대를 걸고 있다”고 말했다.
레오 14세는 지난 5월 가톨릭 사상 첫 미국인 교황으로 선출됐다. 페루 시민권을 따고 수십 년간 사목활동을 한 그는 월드컵에서 미국과 페루가 맞붙는다면 페루를 응원하겠다고 말했다. 그러나 페루는 지난 9일 끝난 2026 북중미 월드컵 남미 예선에서 10개국 중 9위로 본선 진출에 실패했다.
레오 14세가 언론과 인터뷰한 것은 이번이 처음이다. 크룩스는 인터뷰 일부를 그의 70세 생일인 이날 공개했다. 인터뷰는 오는 18일 페루 펭귄 출판사에서 스페인어로 먼저 출간되는 전기 ‘레오 14세: 세계의 시민, 21세기의 선교사’에 수록된다고 이 매체는 전했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
