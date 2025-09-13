테슬라 주가 7% 급등…나스닥 닷새째 사상 최고치

일론 머스크가 이끄는 테슬라의 에너지 사업 확장 호재가 지속되며 하루 만에 주가가 7% 이상 급등해 7개월 만에 최고치를 기록했다.
12일(현지 시간) 뉴욕증시에서 테슬라는 전날보다 7.36% 오른 395.94달러를 기록했다.
이는 지난 2월 6일(374.32달러) 이후 최고치다. 이로써 시가총액도 1조2770억 달러로 불었다.
테슬라는 이달 8일 새로운 에너지 저장 장치인 ‘메가블록’을 공개한 바 있다. 테슬라는 메가블록에 차세대 메가팩이 포함돼 있다면서 건설 비용을 40% 절감하고 설치 속도를 23% 줄일 수 있다고 설명했다.
머스크 최고경영자(CEO)도 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “메가블록이 차세대 성장동력이 될 것”이라고 했다.
에너지 사업 관련 호재에 따라 전날에도 테슬라는 6.04% 주가가 급등한 바 있다.
다른 전기차 기업은 일제히 주가가 하락했다. 루시드는 이날 3.14% 급락한 19.27달러로 장을 마감했다. 리비안은 3.65% 급락한 13.46달러를 기록했다.
이는 리비안이 소프트웨어 문제로 2025년형 R1T 및 R1S 차량 2만4000대 이상을 리콜한다고 발표했기 때문으로 풀이된다. 미국 고속도로교통안전국(NHTSA)은 핸즈프리 보조 시스템이 선두 차량을 정확하게 식별하지 못해 충돌 위험이 있는 등 안전상의 이유로 리콜을 명령했다고 밝혔다.
뉴욕증시에서 3대 주요 지수 중 나스닥 지수는 0.44% 상승한 2만2141.10에 마감하며 역대 최고 기록을 경신했다. 나스닥은 닷새째 사상 최고 행진을 이어가고 있다.
반면 다우존스30산업평균 지수는 0.59%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 0.05% 각각 하락했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0