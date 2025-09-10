WP “한국인 300명 체포한 탓에 일자리 수천개 사라질수도”

미국 정부가 4일(현지시간) 조지아주 서배너에 위치한 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장에서 대규모 불법체류자 단속을 벌인 가운데, 현지 전문가들은 이번 단속이 도널드 트럼프 미국 대통령의 미국 제조업 부활 꿈을 위협할 수 있다고 지적했다.
미국 워싱턴포스트(WP)는 10일 “트럼프 대통령은 조지아주 노동자들을 보호한다는 명목으로 한국인 300명을 체포했다고 밝혔다. 하지만 전문가들은 이로 인해 수천 개의 미국 내 제조업 일자리가 사라질 위험이 있다고 경고한다”고 전했다.
매체는 “이민 및 제조업 전문가들은 이번 사건이 미국의 이민 제도가 외국 기업들이 첨단 제조 시설을 건설하는 데 필요한 핵심 인력을 들여오는 것을 어떻게 가로막고 있는지를 보여준다고 지적한다. 이런 시설은 트럼프 대통령과 그 전임자들이 추진해왔으며, 완공되면 수만 명의 미국인을 고용할 수 있는 프로젝트”라고 강조했다.
캘리포니아대 데이비스 캠퍼스 지오반니 페리 경제학 교수는 “이런 사건들은 많은 기업들이 미국에 투자하기 전에 훨씬 더 신중해지도록 만들 것”이라며 “행정부가 관세 정책을 통해 유치하려 했던 바로 그 공장들을, 이제는 필요한 인력을 데려올 수 없을까 두려워하는 기업들로부터 스스로 막아버리고 있다”고 우려했다.
포드의 전 수석 글로벌 이코노미스트였던 엘런 휴스-크롬윅은 워싱턴포스트에 전기차 배터리와 관련 반도체 공장을 짓는 데는 매우 특수한 기술 지식이 필요하다는 점을 강조했다. 그는 “일부 직무는 매우 기술적이며, 이런 사람들은 이미 설비 설치 경험이 있는 이들이다. 미국 내 제조업을 되살리면서 외국인 노동자가 노동력 일부가 되지 않을 거라고 생각하는 건 터무니없는 일”이라고 했다.
워싱턴포스트는 “배터리 공장은 기존 자동차 조립공장보다 훨씬 복잡한 전기·기계적 공정이 필요하다. 대부분의 미국 노동자들은 이러한 특수 산업 시스템을 다룰 훈련을 받지 못했다. 공장을 설계하고 건설하는 엔지니어들은 오염물질 통제, 휘발성 화학물질 혼합, 그리고 기존 공장보다 훨씬 높은 전압 부하를 처리할 수 있는 설비 설치 경험이 반드시 있어야 한다”고 강조했다.
재생에너지 단체인 ‘인터스테이트 재생에너지 위원회’의 크리스 니콜스 CEO는 “우리는 이런 공장을 짓고 인력을 채울 능력이 있지만 즉시 가능한 것은 아니다”라며 “공장을 세우겠다고 말한다고 해서 조지아에 고도로 전문화된 엔지니어와 노동자 500명에서 1,000명이 갑자기 생기는 건 아니다”라고 지적했다.
워싱턴포스트는 “미국에는 이런 공장을 짓기 위해 수백 명의 숙련된 외국 인력을 몇 주나 몇 달간 단기로 들여올 수 있는 비자 제도가 존재하지 않는다. 트럼프 행정부의 이번 이민 단속으로 현장 작업은 전면 중단됐고, 미국의 동맹국인 한국에서는 비판과 함께 당혹감이 확산됐다”고 했다.
체포된 협력업체 직원 12명의 변호사 찰스 쿡은 “현대차가 이런 공장을 지을 수 있기에 미국이 불러들인 것”이라며 “미국은 이런 배터리를 만들어본 경험이 없고, 장비도 모두 해외에서 제작된다. 미국에 배터리 공장을 세우려면 기계를 수입해야 하고, 그 기계를 설치·운용할 기술자도 함께 데려와야 한다. 우리가 이 기업들을 불러들여 공장을 지으라고 해놓고, 단순히 ‘알아서 하라’고 할 수는 없지 않느냐”고 비판했다.
워싱턴포스트는 “이번에 체포된 노동자들에게는 세계 최고 수준의 배터리 공장에서 일할 수 있는 기회가 하루아침에 악몽으로 변했다. 그들은 현장에서 공개적으로 체포됐고, 구금 시설에 수용됐다”며 “반이민주의자들이 환호한 이번 작전에서 노동자들은 묶인 채 버스에 태워졌고, 구금 시설에 수감됐다. 이 장면은 한국에서 공분을 불러일으켰으며, 한국 정부는 자국민들을 귀국시키기 위해 준비 중”이라고 전했다.
이어 “이번 사건으로 76억 달러 규모의 현대차 배터리 공장 건설 진행은 불투명해졌다. 현지 관계자들은 공장이 완공되면 수천 명의 미국인을 고용할 것이라고 기대해왔으며, 몇 년 안에 미국 노동자들이 외국인 협력업체의 도움 없이도 이런 공장을 지을 수 있을 것이라고 희망했다”고 덧붙였다.
경제혁신그룹(EIG) 대표 존 레티에리는 “이 공장은 미국 경제에 엄청난 긍정적 효과를 가져 올 수 있다”며 “전문가들이 와서 미국 노동자를 훈련시키고, 이런 첨단 시설을 운영하는 데 필요한 전문 지식을 전수하는 것은 너무도 당연한 일”이라고 말했다.
그는 “트럼프 대통령은 지금 과도한 단속을 연출하려는 참모들 때문에 피해를 보고 있다. 이들은 집행 쇼와, 우리 경제에 막대한 투자를 쏟아 붓는 기업 및 국가들과 관계를 심화하는 가치 사이를 구분하지 못하고 있다”면서 이번 사건이 트럼프의 경제 정책이 이민법 개정, 특히 숙련 외국인 노동자 유입을 더 유연하게 허용하는 방향으로 나아갈 필요성을 보여준다고 덧붙였다.
