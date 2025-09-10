로마 콜로세움, 한국어 오디오 가이드 시작…아시아 언어 최초

이탈리아 로마의 대표적 유적지인 ‘콜로세움’의 공식 안내 애플리케이션(앱)에 올해 9월부터 한국어 오디오 가이드가 새롭게 추가됐다.
9일 외교부에 따르면 아시아 언어로는 최초로 한국어가 콜로세움 앱에 추가됐다. 이탈리아어, 영어, 스페인어, 우크라이나어에 이어 다섯 번째다.
한국어 가이드는 콜로세움 각 층의 해당 유물 근처로 다가가면 설명이 자동으로 재생되는 방식이다. 외교부는 “관광객들이 로마와 콜로세움의 역사, 구조, 특징 등을 보다 입체적으로 이해하는 데 큰 도움이 될 것으로 예상된다”고 밝혔다.
콜로세움 오디오 가이드가 과거 유료로 제공했던 기기 대여 서비스에서 앱 형태의 서비스로 전환되는 추세에 따라, 외교부는 한국어를 콜로세움 공식 오디오 가이드 앱에 추가하기 위해 콜로세움 측과 협의를 거쳤다.
외교부는 “향후 우리 정부는 한국인 관광객 편의 증진과 문화강국으로서의 국가이미지 제고를 위해 한국인 관광객이 많이 방문하는 주요 관광지 및 유적지를 중심으로 한국어 오디오 가이드 보급 확대를 위해 계속 노력해 나갈 것”이라고 했다.
콜로세움은 약 2000년 전 네로 황제의 거대한 황금궁전을 헐고 그 자리에 세워진 원형 경기장이다. 한국인을 포함해 연간 1200만 명 이상의 관광객이 찾는다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
