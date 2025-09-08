트럼프 “하마스에 마지막 경고” 하마스 “협상 재개 준비돼”

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일 팔레스타인 무장단체 하마스에 이스라엘 인질 전원 송환을 요구하는 최후 통첩성 휴전안을 제안했다. 하마스가 억류 중인 인질과 유해를 모두 돌려보내는 대신, 이스라엘이 가자시티 진격을 중단하는 조건이다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “모두가 인질이 돌아오고, 전쟁도 끝나기를 원한다”며 “이스라엘은 내 휴전 조건을 수락했다. 이제 하마스가 수락할 때”라고 압박했다. 그러면서 “하마스가 이를 수락하지 않을 경우 어떤 결과가 빚어질지 경고했다. 이번이 마지막 경고다. 다음은 없다”고 했다.
가자지구에서 인도주의 위기로 국제사회의 비판을 받는 이스라엘과, 가자지구 황폐화로 존립 기반을 잃게 된 하마스 모두 트럼프의 가자전쟁 휴전안에 관심을 기울이고 있다. 이스라엘 매체 타임즈오브이스라엘은 베냐민 네탸냐후 총리의 측근을 인용해 “트럼프의 제안을 매우 진지하게 검토 중”이라고 전했다. 하마스도 “협상 테이블에 앉을 준비가 됐다”며 “확실한 종전 선언과 이스라엘군의 가자지구 철수, 팔레스타인인으로 구성된 가자지구 운영위원회 창설과 인질을 맞교환하길 원한다”고 밝혔다.
이스라엘 매체 채널12에 따르면 트럼프 행정부는 휴전 첫날 이스라엘 인질 20여 명과 유해 28구를 송환하는 조건으로, 테러 혐의로 구금된 팔레스타인인 2500~3000명을 석방하는 방안을 하마스와 이스라엘에 각각 제안했다. 또 휴전 합의 후 이스라엘군은 가자시티 진격 작전을 중단하고, 도시 외곽에 군을 주둔시키며 하마스의 무장 해제를 추진하는 방안도 거론됐다. 트럼프 대통령은 이날 취재진에 “우리는 아주 이른 시일 안에 합의가 이뤄질 것이라고 생각한다”고 말했다.
