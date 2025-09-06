껍 씹던 12세, 가슴통증에 병원행…‘고카페인’ 때문이었다

영국에서 12세 소년이 유명 복싱 선수 타이슨 퓨리가 광고하는 ‘카페인 껌’을 일반 껌으로 착각해 씹다가 과다 섭취로 병원에 실려 가는 사고가 발생했다. 아이가 하루 만에 섭취한 카페인 양은 커피 20잔, 에너지 음료 25캔에 해당하는 수준이었다.
■ 마트 ‘할인 팩’에 어린이 시선 꽂혀
4일 데일리메일 등에 따르면, 지난달 28일 영국 윌트셔주 스윈던에 사는 올리버 우드(12)는 친구들과 함께 마트에서 ‘퓨로시티(Furocity)’ 카페인 껌 4통을 1파운드(약 1800원)에 구입했다. 파격 할인에 아이들의 시선이 꽂혔던 것이다.
타이슨 퓨리의 팬이기도 했던 아이는 이 제품이 일반 껌이라고 생각하고 씹기 시작했다.
1통에 46개가 들어 있었는데, 그는 두 번째 통까지 개봉해 무심코 50개 가까이를 씹었다.
■ “몸 떨리고 가슴 통증”…신고하자 즉시 구급차 출동
곧바로 가슴 통증과 몸 떨림, 불안 증세가 나타났다. 집에 돌아온 올리버는 엄마 윌리스 씨(35)에게 “가슴이 아프다”고 호소했고, 껌을 본 엄마는 즉시 의료상담 서비스(111)에 신고했다. 상담원은 구급차를 급파했다.
올리버는 여러 차례 혈액 검사를 받은 뒤 다음 날 새벽에서야 심박수가 정상으로 돌아와 퇴원할 수 있었다.
■ 아이가 하루 카페인 2000mg 섭취…“커피 20잔 꼴”
올리버는 하루 만에 카페인 2000mg 이상을 섭취한 것으로 추산됐다. 이는 커피 20잔, 레드불 25캔과 맞먹는 양이다.
윌리스 씨는 “내가 마트에 아이와 함께 있었더라면 절대 사지 못하게 했을 것이다. 운 좋게 위기를 벗어날 수 있었다”며 안도의 한숨을 내쉬었다. 그러면서 함께 껌을 구매한 아이 친구 집에도 주의하라고 알렸다.
■ “경고문구 필요”…마트는 상품권으로 사과
윌리스 씨는 계산대 옆 할인 진열대에 카페인 제품을 두는 건 위험하다며 “아이와 임신부가 인지하도록 경고 문구를 붙여야 한다”고 마트 측에 항의했다.
마트 측은 사과 편지와 함께 10파운드(약 1만8000원) 상품권을 보냈다. 마트 관계자는 “현재 해당 제품에 연령 제한은 없지만, 직원들에게 재량을 발휘하라고 요청했다”고 밝혔다.
■ 아동의 안전한 카페인 섭취량 하루 90mg
영국 의료기업 Bupa에 따르면, 10세 아동의 안전한 1일 카페인 섭취량은 90mg으로, 홍차 두 잔 수준에 불과하다. 그러나 영국 내 카페인 제품 판매에는 법적 제한이 없어 논란이 커졌다.
윌리스 씨는 “껌 한 통에 레드불 23캔 분량의 카페인이 들어 있는데, 12세 아이에게 파는 게 말이 되냐”고 비판했다.
■ 영국 정부, 청소년 고카페인 음료 판매 금지 발표
논란이 확산되자 영국 정부는 지난 2일 16세 미만 청소년에게 고카페인 에너지 음료 판매를 금지한다고 발표했다. 현재 영국에서는 약 10만 명의 아동이 매일 최소 1캔 이상의 고카페인 음료를 소비하는 것으로 알려졌다.
