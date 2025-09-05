美日 무역합의 문서로 확정…“日 약속한 5500억달러, 美가 투자처 선정”

트럼프 행정명령 서명…車관세 27.5→15%로 인하
한국은 아직 행정명령 안 나와 日 먼저 시행할 듯
도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지 시간) 일본과 합의한 대로 일본산 자동차에 대한 관세를 15%로 낮춰 시행하는 행정명령에 서명했다. 한일 모두 미국과 자동차 및 부품에 대한 품목별 관세를 15%로 낮추는 데 합의했으나, 일본의 관세 발효가 먼저 시행돼 한국 제품과의 가격 격차가 발생할 가능성이 커졌다. 트럼프 대통령은 이날 “조만간 상당한 규모(fairly substantial)의 반도체 관세를 발표할 것”이라고도 언급했다.
백악관이 공개한 행정명령에는 미국이 일본 자동차와 자동차부품에 부과해 온 25%의 품목별 관세를 15%로 낮춘다는 내용이 명시됐다. 지금까지 트럼프 행정부는 일본 자동차에 기존에 부과해 온 2.5%에 25%의 품목별 관세를 추가한 27.5%의 관세를 적용해 왔다.
트럼프 대통령은 행정명령에서 일본산 자동차에 대한 관세를 15%로 낮추는 데 필요한 수입품 품목 코드(HTSUS) 수정 등 행정절차를 관보 게시 후 7일 내로 시행하라고 규정했다. 이에 따라 이르면 내주 관세 인하가 발효될 전망이다. 미국은 새 상호관세율을 소급 적용해 더 높은 상호관세를 낸 기업들에 환급이 가능하도록 했다.
한국도 올 7월 30일 3500억 달러 규모의 대미 투자, 1000억 달러 상당의 미국산 에너지 구매 등을 조건으로 25%의 자동차 관세를 15%로 낮추기로 미국과 합의했다. 그러나 아직 이를 이행하기 위한 행정명령은 나오지 않은 상태다.
트럼프 대통령은 일본에서 수입하는 품목 중 미국에서 구할 수 없는 천연자원이나 복제 의약품·의약 원료 등의 경우 상호관세율을 0%로 조정할 수 있는 권한을 상무부 장관에 부여했다. 세계무역기구 합의의 적용을 받는 항공우주 제품 중 무인기를 제외하고는 상호관세, 철강·알루미늄·구리 관세를 적용하지 않기로 했다.
행정명령에는 일본이 이행할 사항도 명시됐다. 논란이 된 대미 투자와 관련해서는 “일본이 미국에 투자할 5500억 달러는 미국 정부가 (투자처를) 선정할 것”이라고 언급됐다. 또 상무부 장관에게 일본의 무역 합의 이행 여부를 모니터링 및 보고하도록 했으며, 일본이 이행하지 않으면 관세 행정명령을 조정할 수 있다고 밝혔다.
또 일본은 미국의 제조업·항공우주·농업·식품·에너지·자동차·공업용 제품 생산자에 시장을 더 개방하기로 했다. 구체적으로 일본은 미국산 쌀 구매를 75% 늘리고, 옥수수·대두·비료·바이오에탄올 등 연간 80억달러 상당의 농산물을 구매할 예정이다. 미국에서 제조하고 미국에서 안전 인증을 받은 승용차도 추가 인증 절차 없이 수입하기로 했다.
한편 트럼프 대통령은 이날 미국에 공장을 짓지 않는 기업에 대해 조만간 “꽤나 상당한(fairly substantial) 반도체 관세”를 발표할 것이라고 밝혔다. 그는 4일 백악관에서 열린 미국 정보기술(IT) 업계 최고경영자(CEO)들과의 만찬에서 기자들의 질문에 이같이 답했다. 트럼프 대통령은 지난달 6일 미국으로 들어오는 외국산 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것이라고 밝히는 동시에, 미국에 공장을 건설하는 기업에 대해서는 예외를 적용할 것이라고 예고한 바 있다.
