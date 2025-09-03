구글, 美 검색 독점 소송서 기업 분할 피해…“AI 시대 경쟁 반영”

구글이 미국 검색 시장 독점과 관련한 반독점 소송에서 기업 분할이라는 강력한 제재를 피했다.
2일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)와 AP 통신 등에 따르면 워싱턴 D.C. 연방법원 아미트 메흐타 판사는 이날 온라인 검색 시장의 구글 독점 해소를 위한 1심 최종 판결에서 “구글이 불법적 제한을 가하는 데 사용하지 않은 핵심 자산의 강제 분할을 요구한 것은 정부의 과도한 주장”이라며, 구글이 크롬 브라우저와 안드로이드 운영체제를 매각할 필요가 없다고 밝혔다.
또한 삼성·애플 등 스마트폰 제조사에 지급해온 비용도 중단할 필요가 없다고 판단했다.
구글은 애플과 삼성, 브라우저 개발사 등에 자사 검색엔진을 기본으로 배치하는 대가로 매년 수백억 달러를 지불해왔다.
다만 메흐타 판사는 구글이 기기 제조사들과 계약을 맺어 경쟁사 제품의 탑재를 막는 독점 행위는 금지했다.
검색엔진 배포 대가로 금액을 지급하는 것은 허용되지만, 구글 검색만을 강제하는 조건으로 지불해서는 안 된다는 것이다.
이와 함께 메흐타 판사는 구글이 경쟁사들과 일부 사용자 검색 데이터를 공유해야 한다고 명령했다. 광고 데이터 공유 의무는 부과되지 않았다.
메흐타 판사는 이번 판결 배경으로 급변하는 인공지능(AI) 환경을 꼽았다.
그는 “판사의 역할은 해소 방안을 겸허하게 접근하는 것”이라며 “AI 기술로 인해 이미 시장 경쟁 구도가 변화하고 있다”고 설명했다.
구글은 미국 온라인 검색 시장을 사실상 독점하고 있었으나, 생성형 AI가 등장한 이후 오픈AI의 챗GPT와 마이크로소프트의 코파일럿 등 대체 서비스가 확산하면서 경쟁이 본격화됐다.
구글은 이번 판결에 환영 입장을 밝혔다.
구글은 “AI의 등장이 업계 변화를 보여준다”며 자신들이 독점 기업이 아니라는 주장을 뒷받침한다고 말했다. 경쟁사와 검색어를 공유해야 한다는 데에는 우려를 표했다.
게일 슬레이터 미 법무부 반독점국 차관보는 “법원이 오랫동안 독점된 검색 시장에 경쟁을 회복시킬 필요성을 인정했다”면서도 이번 조치가 충분한지 여부는 검토 중이라는 입장을 내놨다.
월가에서는 이번 판결을 구글과 애플의 ‘대승’으로 평가했다.
구글이 애플에 매년 200억 달러 이상을 지급해 사파리 브라우저의 기본 검색엔진 지위를 유지하는 기존 계약이 계속 허용됐기 때문이라는 게 FT 설명이다.
FT는 “이로써 두 회사가 애플 기기 내 AI 서비스 협력을 확대할 길이 열렸다”고 평가했다.
애플은 현재 오픈AI와 계약해 아이폰에 챗GPT를 통합하고 있으며, 구글의 AI 챗봇 ‘제미나이’와도 유사한 협력을 논의 중이다.
이번 판결 발표 이후 알파벳 주가는 장외거래에서 8% 이상 급등했고, 애플 주가도 약 3% 올랐다.
뉴욕타임스(NYT)는 이번 판결에 대해 “인터넷 시대 첫 독점 해소 방안 판결로, 20여년전 MS의 반독점 판결 이후 가장 중요한 기술 규제 시도로 평가된다”고 짚었다.
다만, 구글은 이미 검색 시장 독점이 불법적이라는 지난해 8월 판결에 대해 항소하겠다고 밝힌 바 있다.
댓글 0