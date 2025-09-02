美, 베이징 겨냥 ‘타이폰’ 日 배치… 中, 美항모 잡는 미사일 맞불

美-中, 신무기 경쟁도 격화

美, 中-러 반발에도 타이폰 강행

리퍼 드론 日주둔도 무기한 연장

中, 열병식서 최신무기 공개

AI 스텔스 무인기 페이홍-97 주목

타이폰 미국의 중거리 미사일 발사 시스템. 최대 사거리 1600㎞로 핵탄두 탑재가 가능한 토마호크 순항 미사일을 발사할 수 있음.

중국의

제2차

세계대전 승리를 기념하는 전승절 80주년 열병식을 앞두고 미국과 중국의 군사 대결 또한 격화하고 있다. 미국이 이달 11~25일 일본에 최신 중거리 미사일 시스템 ‘타이폰’을 사상 처음 배치하기로 했다고 미국 군사매체 ‘USNI’가 1일(현지 시간) 보도했다. 사거리 1600km의 타이폰은 토마호크 순항미사일, SM-6 신형 요격 미사일 등을 탑재할 수

있으며 일본에서 중국 수도 베이징 등을 겨냥할 수 있다.

중국 또한 이번 열병식에서 미국령 괌은 물론이고

본토까지 타격할 수 있는 극초음속 미사일 ‘둥펑(DF)-17’의

개량형, 미국 항공모함을 원거리에서 공격할 수 있는 공중발사형 극초음

속 미사일 ‘잉지(YJ)-21’ 등을 선보이며 ‘맞불’을 놓을 것으로 알려졌다.

중국이 자체 개발한 인공지능(AI) 기반의 스텔스 무인기(드론) ‘페이훙

(FH)-97’ 등

을

선보일 가능성도 제기된다.

● 美, 中-러 반대에도 타이폰 日 배치

USNI에 따르면 타이폰은 미 해병

대와 일본 육상자위대의 연합

훈련 기간에

히로

시마 인근

이와쿠니 비행장 일대에

배치된다.

이와쿠니와 베이징의 거리는 약 1540km

에

불과해 타이폰의 사정권

에 있다.

중국과 러시아는 그간 타이폰의 일본 배치를 강하게 반대해 왔다. 그러나 도널드 트럼프 2기 미국 행정부가 중국, 북한, 러시아 견제 등을 위해 앞서 필리핀 등에 배치한 타이폰

을 일본에도 전격 투입하기로 결정한 것으로 보인다.

다만 영구 배치는 아니고 이번 훈련

후

철

수할 것으로 알려졌다.

미국은 미 해병대 소속 드론 ‘MQ-9 리퍼’ 6기의 일본 주둔 또한 무기한 연장하기로 했다.

지난해 8월부터 오키나와섬 가데나 공군기지에서 각종 정찰 및 감시 임무를 수행하고 있다. 일본 방위성은 ‘MQ-9 리퍼’의 무기한 주둔에 대해 “인접 국가(중국) 선박 및

함정의 비정상적 행동을 감시한다

”며

의미를 부여했다.

미 해군은 ‘MQ-4 트리톤’ 무인기 또한 동중국해 일대에서 주기적으로 운용하고 있다. USNI는 동중국해에 중국, 러시아의 선박 및 항공기가 정기적으로 지날 뿐 아니라 양국의 군사 합동 작전 또한 종종 치러진다고 논평했다.

● 中, ‘YJ-17 미사일’ 등 최신 무기로 ‘맞불’

영국 텔레그래프는 열병식을 앞두고 촬영된 위성사진에서 드론과 미사일 등 수십 대의 무기가

톈

안먼

광장 외곽에 대기 중인 모습이 포착됐다고 1일 보도했다. 특히

초음속 대함미사일

‘YJ-17’ 등을 포함한 새 미사일들을 실은 군용 트럭이 예행 연습 차원에서 베이징 도심를 달리는 모습도 목격됐다고 전했다.

잉지(YJ)-21 미국 항공모함을 원거리에서 공격할 수 있는 중국의 공중발사형 극초음속 미사일. 폭격기 같은 공중 플랫폼에 탑재할 수 있어 타격 거리가 길고 다양한 작전에 활용 가능. 잉지는 중국이 대함 미사일에 붙이는 분류 기호.

YJ-17은

최대

속도가 마하 8(초속 2.744km

)이고

사거리가 1200km

다. 발사 위치를 노출하지 않고도 먼 거리의 해상 목표물을 타격할 수 있고

공중 및 잠수함에서도 발사가 가능하다.

특히 최대 500kg

탄두를 탑재할 수 있어 적 군함의 방공시스템을 무력화하고 장갑을 뚫는 능력이 뛰어난 것으로 추정된다. 중국이 대만 등 중국 주변 지역에서의 분쟁이 발생할 때 서방이 개입하지 말라고 경고하는 뜻을 담았다고 텔레그래프는 분석했다.

텔레그래프는 지난달 20일 열병식 리허설에서 8륜 트럭 위 카키색 방수포로

덮

인

중국의 새 레이저 무기도 포착됐다고 전했다. 주로 드론 요격에 쓰이는 ‘OW5-A10’으로 추정된다.

역시 리허설 사진을 분석한 영국 파이낸셜타임스(FT) 또한 당시 ‘YJ-15·17·19·20’을 모델명으로 새긴 4종의 미사일이 포착됐다며 “군사 전문가들은 YJ-17과 YJ-20을 극초음속 미사일로 보고 있다”고 평했다.

FH-97에 대한 관심도 높다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이 무인기가 열병식에 등장한다면, 중국이 미국보다 먼저 AI 기반 전투기를

실전 배치하는 계기가 될 수 있다고 논평했다. 이 외에

DF-41 고체 추진 대륙간탄도미사일(ICBM) 등의 신무기도 공개될 것으로 보인다.