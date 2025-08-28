트럼프, ‘민주당 큰손’ 소로스 겨냥 “폭력시위 지원…기소해야”

볼턴 압수수색 이어 정적 보복 논란…소로스 “터무니없다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지 시간) 야당인 민주당의 거액 기부자로 유명한 헤지펀드 대부 조지 소로스(95)가 “폭력시위 지원” 혐의로 처벌받아야 한다고 주장했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “조지 소로스와 그의 훌륭한 급진좌파 아들은 미국 전역에서 폭력 시위를 지원했기 때문에 조직범죄처벌법(RICO)에 따라 기소돼야 한다”고 밝혔다. 이어 “우리는 더 이상 이러한 미치광이들이 미국을 분열시키도록 허용하지 않을 것”이라고 덧붙였다.
소로스 측은 트럼프 대통령 주장이 터무니없다며 반발했다.
소로스가 설립한 비영리 단체 오픈소사이어티재단은 이날 AFP통신에 보낸 대변인 명의 성명에서 트럼프 대통령의 폭력시위 지원 주장에 대해 “터무니없는 거짓”이라며 “오픈소사이어티 재단은 폭력 시위를 지원하거나 자금을 대지 않는다”고 밝혔다.
일각에선 트럼프 대통령의 소로스에 대한 발언을 두고, 대통령이 또한번 정적 보복에 나선 것 아니냐는 관측을 내놓고 있다. 22일 미 연방수사국(FBI)은 그간 트럼프 대통령에 대한 비판을 이어온 존 볼턴 전 국가안보보좌관에 대한 자택 압수수색을 벌이며 수사에 착수했다.
