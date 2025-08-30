한국인, 유럽보다 빨리 늙는다?…대기오염·불평등·정치 불안의 역습

전 세계 40개국 16만여 명을 대상으로 한 국제 연구에서 대기오염, 사회적 불평등, 정치적 불안정이 인간의 노화를 앞당긴다는 결과가 나왔다.
■ 환경·사회·정치 요인, 노화 속도 가른다
최근 의학전문매체 메디컬엑스프레스에 따르면 더블린 트리니티칼리지 글로벌 뇌건강연구소(GBHI) 등 국제 공동 연구진은 ‘글로벌 노출체(Exposome)’ 분석틀을 적용해 환경·사회·정치적 요인이 노화 속도에 미치는 영향을 조사했다.
연구진은 개인의 실제 나이와 건강, 인지 능력, 교육 수준, 신체 기능, 심혈관계 위험 요인 등을 종합해 예측한 나이와의 차이를 ‘생체·행동 연령 격차(BBAG)’라는 지표로 계산했다. 이 격차가 클수록 노화가 빨라진 것으로 평가했다.
분석 결과, 거주 환경에 따라 실제보다 더 빨리 늙을 수 있으며 이는 인지 저하와 일상 기능 상실 위험으로 이어졌다.
■ 늦게 늙는 유럽, 빠르게 늙는 아프리카
한국·중국·인도·이스라엘 등 아시아 4개국은 유럽보다는 노화 속도가 빨랐지만, 아프리카와 라틴아메리카보다는 완화된 수준을 보였다.
노화를 앞당기는 요인으로는 대기질 악화 같은 물리적 환경, 경제·성별 불평등과 이주 같은 사회적 조건, 정치 참여 제약·불공정 선거·민주주의 약화 등 정치적 환경이 꼽혔다.
■ 노화, 개인이 아닌 사회와 환경의 문제
연구 책임자인 아구스틴 이바네스(트리니티칼리지 GBHI·라틴아메리카 뇌건강연구소)는 “대기오염과 정치 불안, 불평등은 사회만이 아니라 건강 자체를 바꾼다”고 말했다.
또 “뇌 건강을 개인 책임으로만 보는 시각을 넘어, 환경과 사회 맥락에서 바라봐야 한다”고 덧붙였다.
공동 저자인 산드라 바에스(트리니티칼리지 GBHI)도 “개인의 선택이나 생물학적 요인뿐 아니라 물리적·사회적·정치적 환경이 노화에 큰 영향을 준다”며 “국가마다 그 차이가 분명하다”고 밝혔다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
