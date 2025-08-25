中 특사단 “솔직한 대화 나눠…앞으로 추진할 일 파악”

중국을 방문 중인 대통령 특사단이 25일 베이징 주재 기업인들과 간담회를 열었다. 특사단장인 박병석 전 국회의장은 인사말을 통해 “이번 특사단의 임무는 한국의 새로운 정부가 어떤 대외정책을 펼칠 것인지를 중국에 설명하고, 서로가 앞으로 협력 방향에 대해 의견을 나누는 자리”라고 밝혔다.
박 전 의장은 24일 왕이(王毅) 중국공산당 중앙외사공작위원회 판공실 주임 겸 외교부장, 이날은 왕원타오(王文濤) 중국 상무부장과 면담했다. 그는 왕원타오 부장과의 면담에 대해 “1시간 동안 솔직한 대화를 통해 양국의 입장을 이해했고, 양국이 앞으로 추진해야 할 내용들을 파악했다”고 설명했다.
전날 왕이 부장과의 만찬에 대해서는 “상당히 좋은 분위기 속에서 솔직한 얘기를 나눴다”면서 “일부 분야에서는 우리와 생각이 다르다는 걸 파악할 수 있었지만, 서로가 일치하는 부분도 확인할 수 있었다”고 설명했다.
간담회에 참석한 중국 한국상회 회장인 양걸 중국삼성 사장은 “중국은 지난 10년간 제조업 첨단 산업 및 과학기술 분야에 있어서 큰 발전을 이뤘지만, 중국에 대한 서구식 고정관념으로 중국 기술의 기술 발전을 과소평가하는 측면이 있다”고 말했다. 양 사장은 “한국도 많은 분야에서 중국의 발전을 인정하고 지리적·문화적으로 가깝다는 장점을 적극 활용해야한다”고 강조했다.
교민 사회를 대표해 참석한 고탁희 중국한국인회 총연합회장 역시 “이번 특사단 방문은 한중 관계 개선을 염원하던 폭죽 같은 신호탄이다”라며 “한중 간 크고 작은 교류로 확장하는 큰 마중물 되기를 확신한다”고 말했다.
