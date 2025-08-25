베개에 피로 쓴 ‘110 625’…30시간 갇힌 여성의 SOS였다

중국에서 배달 기사가 길가에 버려진 피 묻은 베개를 발견해 30시간 동안 갇혀 있던 여성을 구한 사연이 전해졌다. 베개에는 중국 공안(경찰) 신고 번호 ‘110’이 피로 적혀 있었다.
■ 베개에 적힌 ‘110’ 보고 경찰에 신고한 배달원
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 12일 오후 중국 쓰촨성 러산시에서 배달 일을 하던 대학생 장모 씨가 주택가 길가에서 얼룩진 흰색 베개를 발견했다고 24일 보도했다. 베개에는 검붉은 액체로 ‘110 625’라는 숫자가 적혀 있었다. 장 씨는 누군가 위험에 처했다고 직감하고 즉시 경찰에 신고했다.
경찰은 ‘625’가 객실 번호일 가능성을 염두에 두고 조사에 착수했다. 인근 호텔 직원에게 확인한 결과, 해당 베개가 한 홈스테이 숙소에서 사용하는 물품임을 알아냈다. 곧바로 6동 25층에 출동한 경찰은 강제로 문을 열고 들어가 침실에 갇혀 있던 집주인 주모 씨를 구조했다.
■ 강풍에 문 닫히며 30시간 고립…손가락 깨물어 피로 구조 요청
주 씨는 전날 청소를 하려 방에 들어갔다가 강풍에 문이 세게 닫히면서 문고리가 고장 나 나오지 못했다고 설명했다. 휴대전화는 거실에 두고 와 30시간 동안 도움을 요청하지 못한 그는 음식은 물론 화장실도 이용하지 못한 채 방 안에 갇혀 있었다.
주 씨는 발을 구르거나 창문에 빨간 옷을 걸어두고, 창밖으로 물건을 던지는 등 다양한 방법으로 구조 신호를 보냈지만 인근에 사는 주민 아무도 알아채지 못했다. 결국 손가락을 깨물어 피를 낸 뒤 흰 베개에 ‘110 625’라고 적어 창밖으로 던진 것이 배달원의 눈에 띄면서 기적적으로 구조될 수 있었다.
■ 사례금 거절한 배달원…업체서 포상금 받아
구조된 주 씨는 자신을 구해준 장 씨에게 사례금 1000위안(약 19만 원)을 건네려 했지만, 장 씨는 “그저 작은 친절일 뿐, 누구라도 신고했을 것”이라며 거절했다. 대신 장 씨가 소속된 배달업체가 소식을 접하고 포상금 2000위안(약 38만 원)을 지급했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0