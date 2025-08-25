FBI, ‘反트럼프’ 볼턴 압수수색… “비판자에 보복 새로운 장”

트럼프 1기때 안보보좌관 지내
회고록 통해 ‘국가기밀 누설’ 혐의… 최근 미-러 회담 비판후 전격 수사
FBI 국장, 트럼프와 악연 60명 선정… 2023년 작성한 블랙리스트도 논란
미국 연방수사국(FBI)이 도널드 트럼프 1기 행정부 당시 백악관 국가안보보좌관을 지냈지만 각종 외교 정책에서 대통령과 마찰을 빚어 경질된 존 볼턴 전 보좌관(77)의 메릴랜드주 자택, 워싱턴 사무실을 22일 전격 압수수색했다. 볼턴 전 보좌관은 사임 후 회고록, 언론 인터뷰, 강연 등을 통해 트럼프 대통령을 강하게 비판해온 대표적인 반(反)트럼프 인사다.
FBI 측은 볼턴 전 보좌관이 2020년 6월 출간한 회고록 ‘그 일이 일어난 방(The room where it happened)’ 등을 통해 국가 기밀을 누설했다는 의혹을 받아왔다며 수사의 정당성을 주장했다. 그러나 트럼프 대통령이 반대파를 위협하기 위해 연방 수사기관을 동원했다는 비판이 커지고 있다. 워싱턴포스트(WP), 뉴욕타임스(NYT), 월스트리트저널(WSJ) 등은 “미국 민주주의와 법치주의가 위기를 맞았고 연방 수사기관에 대한 신뢰도 하락했다”며 ‘트럼프식 보복 정치’를 우려했다.
● 미-러 정상회담 비판 후 전격 압수수색
캐시 파텔 FBI 국장은 22일 “누구도 법 위에 있지 않다. 요원들이 업무를 수행 중”이라며 볼턴 전 보좌관에 대한 압수수색 사실을 거론했다. 트럼프 대통령은 취재진에게 관련 질문을 받자 “난 아무것도 모른다”고 답했다. 다만 그는 “나는 볼턴의 팬이 아니다. 그는 정말 저급한 인생을 살고 있다”고 비난했다. 이날 압수수색이 진행됐지만 볼턴 전 보좌관이 구금되거나 체포되지는 않았다.
볼턴 전 보좌관은 이란, 북한, 러시아 등에 대한 강경 정책을 주장하는 신(新)보수주의자, 즉 ‘네오콘’의 대표 인물이다. 2018년 4월∼2019년 9월 트럼프 1기 행정부의 백악관 국가안보보좌관을 지냈지만 내내 대통령과 불화했다. 특히 그는 트럼프 대통령이 집권 1기의 주요 치적 중 하나로 내세우는 북-미 정상회담에 매우 부정적이었다.
WP는 볼턴 전 보좌관이 최근 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 비판한 후 본격적으로 대통령의 눈밖에 났다고 진단했다. 그는 정상회담 사흘 전인 12일 인터뷰에서 “(회담 개최만으로) 이미 푸틴은 승리했다”며 우크라이나를 선제 침공한 러시아에 유화적인 트럼프 대통령을 비판했다. 발끈한 트럼프 대통령은 ‘우크라이나 전쟁의 종식을 어렵게 만드는 어리석은 사람들’ 중 하나로 볼턴 전 보좌관을 지목했다.
트럼프 대통령 측은 그가 회고록을 출간했을 때부터 기밀 누출을 이유로 발간을 금지하려 했지만 성공하지 못했다. 책이 나온 후에도 줄곧 “국가 안보에 위협”이라는 주장을 거두지 않고 있다. 볼턴 보좌관은 이 책에서 트럼프 대통령을 대통령 직책에 부적합한 인물이라고 묘사했고 트럼프 1기 행정부의 각종 난맥상과 외교 비화를 폭로해 큰 파장을 불렀다.
● “사적 보복에 직권 남용” 비판
이번 수사를 주도하고 있는 인도계 파텔 국장이 작성한 이른바 ‘블랙리스트’도 논란이다. 파텔 국장은 2023년 1월 연방정부가 익명의 기득권 관료 집단 ‘딥스테이트’에 좌우되고 있다는 확인되지 않은 주장을 담은 ‘정부의 깡패들’이란 책을 출간했다.
당시 그는 트럼프 대통령이 재집권하면 딥스테이트에 연루된 여러 인물을 손볼 의지가 있다고 밝혔다. 이 명단에는 볼턴 전 보좌관 외에도 알렉산더 빈드먼 전 육군 중령, 존 브레넌 전 중앙정보국(CIA) 국장 등이 포함됐다. 이들은 모두 과거 트럼프 대통령을 비판했거나 2016년 미 대선에 러시아가 트럼프 당선을 돕기 위해 개입했다는 이른바 ‘러시아 게이트’ 수사 등으로 대통령과 악연(惡緣)을 맺은 이들이다.
영국 일간 가디언은 볼턴 전 보좌관이 파텔 국장의 명단 60명 중 다섯 번째로 수사 대상이 된 인물이라고 보도했다.
NYT는 볼턴 전 보좌관에 대한 수사를 두고 “대통령이 비판자들을 향한 보복 캠페인의 새로운 장을 열었다”고 비판했다. WP는 “행정부를 정적 공격의 ‘무기’로 삼는 것은 상호 보복의 악순환을 촉발한다”고 우려했다.
