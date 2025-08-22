동아일보

와르르 무너지며 불빛 번쩍…中철교 붕괴로 12명 사망·4명 실종 (영상)

중국에서 철교 공사 도중 붕괴 사고가 일어나 16명의 사상자가 발생했다.

22일(현지시간) 중국 중화망에 따르면 이날 새벽 3시경 칭하이성 젠자현의 철교 건설 현장에서 일부 다리가 무너져 내렸다. 이 사고로 야간 작업자 12명이 사망했고, 4명이 실종된 상태다. 사고 당시 폐쇄회로(CC)TV에는 철근 구조물들이 붕괴되면서 불꽃이 튀기는 모습이 고스란히 담겼다. 인근에 사는 주민들은 “집 전체에서 진동이 느껴져 지진이 난 줄 알았다”고 말했다. 사고 당시 굉음은 10초가량 지속됐고, 큰 소리에 놀란 주민은 밖으로 뛰쳐나오기도 했다.

사고 발생 이후 칭하이성 당위원회 등은 비상지휘부를 설립했다. 당국은 실종된 작업자들이 황하로 추락한 것으로 보고 있다. 붕괴된 다리 길이는 80~100m다. 현재 구조차량 91대, 보트 27척, 헬리콥터 1대, 로봇 5대, 인원 806명을 투입시켜 실종자 수색 작업에 총력을 기울이고 있다. 공사 관계자들은 작업자들은 5점식 안전벨트를 착용했고 다리 아래에 안전망이 설치된 상태였다고 밝혔다. 하지만 이 안전망은 무너진 철근 구조물들과 함께 떨어졌다고 한다.

한편 해당 철교는 황하 상류를 가로지르는 최초의 아치형 철교로, 총 길이만 1596m에 달한다. 수면에서 아치 정상까지 높이는 약 130m다. 철교는 당초 이달 중 완공될 예정이었다. 일각에선 완공 일자를 맞추기 위해 공사를 무리하게 진행하다가 인명피해를 냈다는 지적도 나오고 있다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
