이민자에 싸늘해진 美 ‘영어 미숙자 보충교육’ 지원 끊는다

그간 이민자 가정 출신이나 외국인 같이 영어 사용에 어려움을 겪는 학생들을 위해 별도의 영어 교육을 제공해 왔던 미국의 공립 초·중·고등학교(공립학교)들이 더 이상 이런 프로그램을 제공하지 않을 것이란 우려가 제기되고 있다. 최근 미국 연방 교육부가 도널드 트럼프 행정부의 정책에 맞지 않는다는 이유로 ‘영어 학습자(English learners) 교육 지침’을 폐기했기 때문이다. 또 가을 신학기 개강을 앞둔 미 대학가에서는 비자 문제로 학교로 돌아오지 못하거나 입학을 아예 포기하는 사례가 이어지고 있다. 미 교육계에선 이민자와 외국인 학생들이 설 자리가 급격히 좁아지고 있다는 분석이 나온다.
20일 워싱턴포스트(WP)는 “교육부가 영어에 능통하지 않은 영어 학습자들의 교육을 지원하도록 한 연방 정부 규정을 조용히 폐지했다”고 전했다. 미국의 공립학교들은 외국인이나 이민을 온 학생은 물론, 설령 미국에서 태어났더라도 부모 중 한 명 이상이 영어가 아닌 모국어를 사용할 경우 학생의 언어 발달에 지장이 있을 수 있다고 보고 관련 평가를 통해 부족한 부분에 대해 별도의 학습 지원을 제공해 왔다. 통상 각급 학교에는 이를 전담하는 교사가 여러 명 배치되고, 이들은 보충 교육을 필요로 하는 학생들을 정규 수업 시간에 따로 불러내 지도하거나 교실 내에서 일대일 학습 지원을 해 왔다.
WP는 “이번 폐지는 영어에 능통하지 않은 약 500만 명의 학생들에 대한 지원 축소 중 하나인데 이들 중 다수는 미국에서 태어났다”며 “연방 정부는 수십 년 간 이런 프로그램을 제공하지 않는 건 시민권법에 위배되는 국적에 따른 차별이라고 주장해왔다”고 지적했다. 또 “정부가 이를 법으로 규정하지 않으면 학교들은 많은 예산이 드는 이런 교육 프로그램을 더 이상 제공하지 않을 것”이라고 우려했다.
한편, 이날 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령의 유학생 입국 제한 조치로 인해 일부 국가 학생들이 비자 발급에 실패하고 이번 가을학기 수업에 참석하지 못하는 상황이 나타나고 있다고 보도했다. NYT는 “(반미 국가인) 이란이나 아프가니스탄 학생들은 물론 미국으로 유학생을 가장 많이 보내는 나라인 중국과 인도의 학생들조차 트럼프 행정부가 만든 학생 비자 심사 강화 등 장애물에 당황하고 있다”고 전했다. 또 “이로 인해 미국 대학에 새로 등록하는 유학생 수가 크게 줄어들 것”이라고 전망했다.
실제 최근 미 국제교육연구소가 미국 내 500개 이상의 단과대학 및 종합대학을 조사한 결과 올 봄 유학생 지원자 수가 35% 감소한 것으로 나타났다. 국제교육자협회(NAFSA)는 비자 발급 문제가 지속될 경우 가을 학기 미국 대학들의 신규 유학생 등록률이 30~40% 급감할 것으로 내다봤다. NYT는 “많은 대학에서 유학생들은 학교가 의존하는 수입원”이라며 “대학들은 재정 타격 외에도 인재 손실 및 해외 교류 기회 감소 등을 우려하고 있다”고 전했다.
