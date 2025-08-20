‘45도 극한 폭염’ 스페인, 16일간 1149명 숨져…“대부분 노인”

스페인에서 최근 16일간의 폭염으로 인해 1100명 이상이 사망한 것으로 나타났다.
19일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 스페인 보건 당국은 8월 3일부터 18일까지 폭염으로 인해 1149명이 추가로 사망했다고 밝혔다.
스페인 공공 보건 연구소인 ‘카를로스 3세 보건연구소’는 스페인의 사망률 모니터링 시스템(MoMo)에서 수집한 데이터를 역사적 추세와 비교했다. 그 결과, 7월에는 폭염으로 인한 추가 사망자가 1060명으로 2024년 대비 57% 증가했다.
이 연구소는 이들 사망자 대부분이 65세 이상 고령이거나 기존에 질환을 앓고 있었다고 분석했다. 전문가들은 일부 지역에서 45도 이상으로 치솟는 폭염이 이들의 사망과 관련이 있다고 설명했다.
또 스페인에서는 최악의 산불이 덮치면서 4명이 숨진 바 있다. 이 가운데는 소방관도 포함됐으며, 일부 소방관들은 중상을 입고 병원에 입원한 상태다. 이번 화재로 인해 38만2000㏊(3820㎢)가 넘는 땅이 소실됐다. 이는 런던의 두 배가 넘는 면적이다.
페드로 산체스 스페인 총리는 이날 산불 피해가 가장 큰 지역인 엑스트레마두라를 방문해 대국민 담화를 발표하며 “화재로 마을이 파괴되고, 철도가 끊기고, 전국적으로 대규모 대피가 불가피한 가운데, 지친 응급 구조대원들이 계속해서 화재와 싸우고 있어 여전히 어려운 시간이 남아 있다”고 밝혔다.
이어 “언론과 시민들께 각별한 주의를 기울이고 경계를 늦추지 말아 주시기를 당부드린다”며 “중요한 순간들이 아직 남아 있다“라고 말했다.
이번 산불은 2006년 기록이 시작된 이래 스페인 역사상 최악의 산불이다. 30만 6000ha가 불에 탔던 2022년의 산불보다 더 심각한 것으로 알려졌다.
전문가들은 이 같은 최근 폭염이 지구 온난화와 연관돼 있다고 보고 있다. 또 전 세계적으로 폭염이 더욱 빈번하고 강력해질 것이라고 전망했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
