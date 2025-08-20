쓰촨 공항 아수라장…노인들, 에스컬레이터 역주행하다 휘청 (영상)

중국 국제공항에서 노인 3명이 에스컬레이터를 역방향으로 올라가다 큰 사고로 이어질 뻔한 사건이 발생했다.
18일 중국 간지신문은 지난 14일 쓰촨성의 한 국제공항에서 일어난 이 사건을 보도하며 현장 영상을 공개했다.
■ 공항 에스컬레이터 역주행한 중국 노인들
영상에는 가족으로 보이는 노인 3명이 하행 에스컬레이터를 빠른 걸음으로 거슬러 올라가는 모습이 담겼다.
노인들이 역주행을 하자 에스컬레이터 위에서 내려오려던 다른 승객들은 통행이 막히면서 혼란이 빚어졌다.
■ 역주행 지속하면서 위험한 모습보여
옆에서 이를 지켜보던 시민들이 “위험하다”고 소리치며 손짓으로 제지했지만, 노인들은 아랑곳하지 않았다. 이 과정에서 한 노인은 중심을 잃고 휘청거리는 아찔한 장면까지 포착됐다.
■ 한명은 역주행 성공…나머지 2명은 결국 포기
결국 붉은 옷을 입은 여성은 빠른 속도로 역주행을 해 정상에 도달했다. 그러나 나머지 두 명은 힘에 부친 듯 역주행을 포기하고 다시 아래로 내려왔다.
이들이 정방향 에스컬레이터를 두고 굳이 역주행을 시도한 이유는 밝혀지지 않았다. 이들의 기행은 현장에 있던 한 시민이 촬영해 온라인에 공개하면서 널리 알려졌다.
이 영상을 본 중국 네티즌들은 “보는 내가 더 아찔했다”, “안전불감증의 단면이다”라고 비판했다.
■ 공항 “재발 방지책 마련할 것”
공항 관계자는 “승객들에게 안전한 환경을 제공하는 것이 최우선”이라며 “유사 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
