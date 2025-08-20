동아일보

쓰촨 공항 아수라장…노인들, 에스컬레이터 역주행하다 휘청 (영상)

  • 동아닷컴
코멘트

글자크기 설정

중국 쓰촨 국제공항에서 노인 3명이 에스컬레이터를 역주행해 승객 혼란이 빚어졌다. 웨이보 캡처
중국 쓰촨 국제공항에서 노인 3명이 에스컬레이터를 역주행해 승객 혼란이 빚어졌다. 웨이보 캡처
중국 국제공항에서 노인 3명이 에스컬레이터를 역방향으로 올라가다 큰 사고로 이어질 뻔한 사건이 발생했다.

18일 중국 간지신문은 지난 14일 쓰촨성의 한 국제공항에서 일어난 이 사건을 보도하며 현장 영상을 공개했다.

■ 공항 에스컬레이터 역주행한 중국 노인들

영상에는 가족으로 보이는 노인 3명이 하행 에스컬레이터를 빠른 걸음으로 거슬러 올라가는 모습이 담겼다.

노인들이 역주행을 하자 에스컬레이터 위에서 내려오려던 다른 승객들은 통행이 막히면서 혼란이 빚어졌다.

■ 역주행 지속하면서 위험한 모습보여

옆에서 이를 지켜보던 시민들이 “위험하다”고 소리치며 손짓으로 제지했지만, 노인들은 아랑곳하지 않았다. 이 과정에서 한 노인은 중심을 잃고 휘청거리는 아찔한 장면까지 포착됐다.

에스컬레이터를 역주행 하고 있는 중국노인들. 웨이보 캡처
에스컬레이터를 역주행 하고 있는 중국노인들. 웨이보 캡처
■ 한명은 역주행 성공…나머지 2명은 결국 포기

결국 붉은 옷을 입은 여성은 빠른 속도로 역주행을 해 정상에 도달했다. 그러나 나머지 두 명은 힘에 부친 듯 역주행을 포기하고 다시 아래로 내려왔다.

이들이 정방향 에스컬레이터를 두고 굳이 역주행을 시도한 이유는 밝혀지지 않았다. 이들의 기행은 현장에 있던 한 시민이 촬영해 온라인에 공개하면서 널리 알려졌다.

이 영상을 본 중국 네티즌들은 “보는 내가 더 아찔했다”, “안전불감증의 단면이다”라고 비판했다.

■ 공항 “재발 방지책 마련할 것”

공항 관계자는 “승객들에게 안전한 환경을 제공하는 것이 최우선”이라며 “유사 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.

#중국 공항#에스컬레이터 역주행#쓰촨 공항 사고#노인 역주행#공항 안전사고
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0