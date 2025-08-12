동아일보

머리에 통 낀 곰, 80㎞ 이동 후 구조돼 숲으로 방사

  • 동아닷컴
코멘트

글자크기 설정

머리에 플라스틱 통 낀 채 80㎞ 떠돌던 곰, 구조돼 숲으로 돌아갔다. X 갈무리
머리에 플라스틱 통 낀 채 80㎞ 떠돌던 곰, 구조돼 숲으로 돌아갔다. X 갈무리
머리에 단단한 플라스틱 통이 낀 곰이 1주일 넘게 떠돌다 구조돼 숲으로 돌아갔다.

7일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면, 지난달 26일 미국 위스콘신주 소여 카운티에서 약 2살 된 암컷 곰이 머리에 플라스틱 통을 쓴 채 발견됐다. 위스콘신주 천연자원부(DNR)는 곰이 먹거나 숨쉬는 데 큰 어려움을 겪으면서 최소 80㎞를 이동한 것으로 파악했다.

당국은 여러 지역에 생포용 함정을 설치했지만 번번이 실패했다. 이달 2일 최초 목격 지점 인근에서 다시 신고가 접수됐고, 다음 날 한 주택가에서 곰이 발견됐다. 구조팀은 곰을 안전하게 포획해 머리에 씌워진 플라스틱 통을 잘라냈다.

통 표면에는 곰이 발톱으로 긁고 물어뜯은 흔적과 구멍이 남아 있었다. 전문가들은 곰이 물속에 머리를 담가 수분을 섭취했을 가능성이 있다고 설명했다.

■ “지방 덕에 버텼다”…체중 31㎏ 야윈 몸, 숲으로 귀환

X 갈무리
X 갈무리


DNR 소속 전문가 랜디 존슨 씨는 외신 매체에 “먹이를 제대로 먹지 못했겠지만, 겨울을 대비해 몸에 비축한 지방 덕분에 버틸 수 있었을 것”이라고 말했다.

구조 당시 곰의 체중은 약 31㎏으로, 같은 나이 곰 평균 몸무게(45~65㎏)보다 훨씬 가벼웠다. 다행히 외상은 발견되지 않았다.

곰은 인식표를 단 뒤 먹이와 물이 풍부한 숲으로 옮겨졌다. 방사 직후에는 정상적으로 먹이 활동을 시작한 것으로 전해졌다. DNR은 “현재 북부 위스콘신은 자연 먹이가 많아 야생에서 지내는 것이 곰의 생존에 가장 유리하다”고 밝혔다.

#곰 구조#플라스틱 통#위스콘신주#야생동물 구조#곰 방사#곰 체중#동물 보호#80km 이동#북부 위스콘신#천연자원부
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스