‘아폴로 13호 기적의 생환’ 짐 러벌 별세…향년 97세

1970년 기체 고장에도 아폴로 13호 우주선을 지구로 무사 귀환시킨 우주비행사 짐 러벌이 97세를 일기로 별세했다.
CNN, BBC 등에 따르면 미 우주항공국(NASA)은 8일(현지 시간) 보도자료를 내고 “러벌이 8월7일 일리노이주 레이크 포레스트에서 사망했다”고 발표했다. 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다.
숀 더피 NASA 국장 대행은 “그는 미국 우주 프로그램이 역사적인 길을 개척하는 데 도움을 줬다”라면서 고인을 기렸다.
유족은 사생활 보호를 요청하면서도 성명을 통해 “해군 조종사이자 장교, 우주비행사, 지도자, 우주 탐험가였던 사랑하는 아버지, USN 대위 제임스 짐 러벌의 별세 소식을 전하게 돼 슬프다”고 말했다.
유족은 “그의 흔들리지 않는 낙관주의와 유머 감각, 그리고 우리 모두에게 불가능한 일을 해낼 수 있다는 자신감을 심어준 그의 모습을 그리워할 것”이라며 “그는 진정으로 특별한 사람이었다”고 추모했다.
러벌은 세계 최초로 달 궤도를 비행한 미국 유인 우주선 ‘아폴로 8호’ 사령선 조종사였다.
1070년 4월 아폴로 13호 선장도 맡았다.
그는 달에 두 번이나 간 최초의 인간이었지만 달 착륙에는 실패했다.
아폴로 13호는 NASA의 3번째 유인 달 착륙 임무를 맡았었다. 그러나 지구에서 약 32만2000㎞ 떨어진 곳에서 승무원 모듈에 설치된 산소 탱크가 폭발하는 사고가 나 임무를 포기해야 했다. 당시 “휴스턴, 문제가 생겼습니다”라는 짧은 메시지는 역사상 가장 절제된 표현 중 하나였다고 BBC는 전했다.
아폴로 13호가 달 뒷면을 돌아 지구 귀환을 시도할 때 이들의 무사 생환을 기대했던 이들은 많지 않았다. 어렵게 지구 대기권에 재진입했을 때에도 TV로 숨죽이고 지켜보던 수천만 명은 이젠 모든 것이 끝났다고 생각했다고 한다. 하지만 6분간의 긴 정적이 흐른 뒤 잭 스위거트의 목소리가 침묵을 깼고 태평양에 무사히 착수하면서 이들은 기적적으로 생환하는 데 성공했다.
이 순간은 우주여행 역사상 가장 상징적인 순간 중 하나가 됐다. NASA의 가장 큰 실패이면서, 가장 감동적인 순간이기도 했다.
이 사건은 론 하워드 감독의 1995년 영화 ‘아폴로 13’으로 각색돼 대중의 많은 사랑을 받았다.
영화에서 러벌을 분했던 톰 행크스는 인스타그램을 통해 “러벌은 감히 도전하고 꿈꾸며 우리가 스스로는 갈 수 없는 곳으로 다른 사람들을 이끄는 사람이었다”면서 “러벌의 수많은 항해는 부나 명성을 위한 것이 아니라, 그러한 도전이 삶의 원동력이었기 때문”이라고 추모했다.
