이강인 주전으로 뛰고 있는데…파리 생제르맹 음력설을 ‘중국설’ 표기

프랑스 리스1의 명문 파리 생제르맹이 음력설을 맞아 아시아 팬들을 겨냥해 축하 인사를 SNS를 통해 내 보냈다. 이강인의 유니폼 넘버 19을 내세운 파리 생제르맹은 ‘음력설’(LNY)이 아닌 ‘중국설’(CNY)로 표기했다… (SNS 갈무리) ⓒ 뉴스1

이강인이 뛰고 있는 파리 생제르맹 등 유럽 프로축구 명문 구단이 아시아권을 겨냥, 음력설을 맞아 축하 메지시를 보내면서 ‘중국설’로 표기 논란을 빚고 있다.13일 서경덕 성신여대 교수는 “파리 생제르맹(PSG), 스페인 리그 레알마드리드, 이탈리아 리그 AC밀란 등 전 세계 축구 팬을 많이 보유한 유명 구단이 SNS 등에 ‘중국설’로 표기했다”며 관련 사진을 소개했다.서 교수는 “‘음력설’(Lunar New Year)은 중국만의 명절이 아닌 한국을 비롯한 베트남, 필리핀, 인도네시아 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절”이라면서 “그런데도 유럽 명문 구단들이 중국만의 명절인 양 ‘중국설’(Chinese New Year)로 표기한 것은 아시아권의 보편적인 문화를 무시하는 처사”라고 지적했다.또 “지난해 말 유엔(UN)이 ‘음력설’을 ‘선택 휴일’로 지정했고, 올해 초 미국 뉴저지주 상원이 ‘음력설’을 기념일로 제정하는 결의안을 채택했으며 2021년 캐나다 총리는 설 당일 중계된 뉴스에서 ‘Happy Lunar new year. 감사합니다’라고 축하 인사를 하는 등 세계적인 추세가 ‘음력설’ 표기로 바뀌고 있다”고 강조했다.이에 서 교수는 “유럽 명문 구단들의 욱일기 문양 사용에 대한 지속적인 항의로 바꿔 왔듯이, 이번에는 ‘음력설’ 표기에 대한 정당성을 알리는 항의 메일을 보내 내년부터는 유럽 명문 구단들도 ‘음력설’ 표기를 제대로 할 수 있도록 바꿔보겠다”라며 많은 이들의 동참을 당부했다.(서울=뉴스1)