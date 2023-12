백악관 직원들이 한입으로 “올해는 종쳤다”는데?![정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



지난해 연말 버진아일랜드에서 골프를 치며 휴가를 보내고 있는 조 바이든 미국 대통령. 백악관 홈페이지

In my next life, I’m living in St Croix.”

(다음 생에는 세인트 크로이 섬에서 살겠다)

Wishing you and yours some well-deserved downtime and a very happy new year.”

(휴일 잘 보내시고, 정말 좋은 새해가 되기를 바랍니다)

며칠 후 2024년 새해를 맞습니다. 조 바이든 미국 대통령의 새해맞이는 매년 비슷합니다. 정치에서 벗어나 카리브해의 휴양지 버진아일랜드로 휴가를 갑니다. 자식 손주 모두 데리고 가서 자전거도 타고 골프도 치면서 보냅니다. 버진아일랜드의 세인트 크로이(St. Croix) 섬이 얼마나 좋은지 다음 생에는 이곳에서 살겠다고 할 정도입니다.연말이 되면 백악관 기자들은 대통령에게 이렇게 묻습니다. “How will you ring in the new year?” ‘ring’은 ‘종을 치다’라는 뜻입니다. “당신은 어떻게 새해에 종을 칠겁니까”라는 뜻일까요. 아닙니다. ‘ring in the new year’는 ‘새해를 맞는다’라는 뜻입니다. 과거 새해를 맞을 때 교회에서 종을 친 것에서 유래했습니다. ‘year’를 생략한 ‘ring out the old, ring in the new’라는 단어도 연말연시에 나오는 단골 단어입니다. ‘묵은 해를 보내고, 새해를 맞는다’라는 뜻입니다. 기자들은 대통령에게 12월 31일 어떻게 보낼 것인지 묻는 겁니다.직장 상사에게 전하는 인기 있는 새해 인사입니다. ‘you and yours’는 ‘당신과 당신의 가족들’이라는 예의를 갖춘 인사말입니다. ‘downtime’은 ‘break’과 비슷한 ‘휴식’이라는 뜻입니다, ‘downtime’은 예정된 휴식, ‘break’은 즉흥적으로 짬을 내서 쉬는 것을 말합니다. 휴식이나 휴가 앞에는 ‘well-deserved’라는 단어를 넣으면 금상첨화입니다. ‘누릴 자격이 있는’이라는 뜻입니다.정미경 기자 mickey@donga.com