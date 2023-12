해리포터와 초챙이 키스할 때 뭐가 나타났다고?[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



▶뉴스레터 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

백악관 크리스마스 장식을 소개하는 미국 퍼스트레이디 질 바이든 여사. 백악관 홈페이지

It’s this childlike marvel and awe that inspired this year’s holiday theme: the Magic, Wonder, and Joy of the season.”

(올해 크리스마스 주제는 어린이다운 경탄과 경외심을 보여주는 마법, 경이, 기쁨이다)

더 많은 뉴스와 혜택을 만나보세요. 간편 로그인하고 이어보기 풍성한 회원 전용 기사 읽어보기

나만의 구독 콘텐츠 알림 받기

또 보고 싶은 기사 모아두기

나의 기사 소비 성향 알아보기

댓글 달고, 대댓글 알림 받기

취향따라 다양한 뉴스레터 구독하기

‘Die Hard’ is not a Christmas movie!”

(‘다이하드’는 크리스마스 영화가 아니다)

최근 미국 퍼스트레이디 질 바이든 여사가 크리스마스 행사를 열었습니다. 백악관의 크리스마스 장식을 공개하는 행사입니다. 매년 크리스마스 시즌이 되면 주제를 잡아서 백악관을 꾸미는 것은 미국의 전통입니다. 올해 주제는 ‘마법, 경이, 기쁨.’ 모두 아이들이 좋아할 만한 단어들입니다. 고난의 팬데믹이 지나갔으니 이제 아이처럼 크리스마스를 마음껏 즐기자는 취지입니다. 아이스크림, 동물, 사탕 모형을 만들어 백악관을 알록달록 꾸몄습니다. 올 연말 10만 명의 미국인이 크리스마스 장식을 구경하러 백악관을 찾을 예정입니다.질 여사는 연설에서 ‘childlike’(차일드라이크)라고 했습니다. ‘innocent’(순진무구한)이라는 뜻입니다. 이런 때는 ‘childish’(차일디쉬)를 쓰지 않습니다. 그건 ‘immature’(유치한)라는 뜻입니다. ‘childlike’와 ‘childish’는 비슷하게 생겼지만, 뜻은 천지 차이입니다. ‘baby’에도 붙일 수 있습니다. ‘babylike face’(아기 천사 같은 얼굴), ‘babyish behavior’(아기처럼 칭얼거리는 행동)의 차이입니다.논란을 평정하고자 브루스 윌리스가 나섰습니다. 그의 주장입니다. 이유는 크리스마스 시즌에 개봉하지 않았기 때문이라는 것입니다. ‘다이하드’는 1988년 7월에 개봉했습니다. 일부 팬들은 윌리스의 주장에 동의하지 않습니다. 왜냐하면 ‘화이트 크리스마스’(1954년 개봉) 등 크리스마스 시즌에 개봉하지 않은 영화 중에 크리스마스 영화로 분류되는 작품들이 많다는 것입니다. 어느 쪽 얘기가 맞는지 헷갈립니다.정미경 기자 mickey@donga.com