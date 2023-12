재임기간 한 달에 10편씩 영화를 본 대통령은 누구?[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



2012년 버락 오바마 대통령(등을 보인 사람) 초청으로 백악관 영화관을 찾은 군인 가족들. 위키피디아

조 바이든 미국 대통령이 추수감사절을 맞아 영화 시사회에 참석했습니다. 군인 가족들을 위로하기 위해 마련된 자리였습니다. 요즘 인기 높은 티모시 살라메 주연의 ‘웡카’(Wonka)라는 영화 시사회였습니다. 대통령은 다른 일정 때문에 먼저 자리를 뜨며 이렇게 말했습니다. “I like kids more than adults. I wish I could stay and watch Wonka with you.”(나는 어른보다 아이들이 더 좋아요. 여러분과 함께 웡카를 보면 좋을 텐데)미국에서 대통령과 영화는 떼려야 뗄 수 없는 관계입니다. 대통령은 영화를 자주 관람하고, 할리우드 스타들과 친한 사이입니다. 할리우드는 정치자금계의 큰 손이기도 합니다. 백악관 지하에 ‘White House Family Theater’(백악관 가족 영화관)라는 48석의 소형 영화관이 있습니다. 일반 영화관에 가기 힘든 대통령이 영화를 보는 곳입니다. 영화사들은 대통령이 보고 싶어 하는 영화 필름을 이곳에 전달합니다. 최근 부인 로잘린 여사를 먼저 떠나보낸 지미 카터 대통령은 재임 4년 동안 480편을 관람한 ‘영화광’입니다. 매달 10편꼴입니다. 빌 클린턴 대통령은 대통령의 특전인 전용기보다, 전용 별장보다 이곳이 더 좋았다고 합니다. ‘perk’(퍼크)는 ‘보너스’ ‘특전’을 말합니다.NBC 방송 인터뷰에서 한 말입니다. 오스카 무대에 올라 상을 받는 날이 올 줄을 상상이나 했겠느냐고 합니다. ‘life is full of surprises’(인생은 놀라움으로 가득하다)는 미국인들이 좋아하는 격언입니다. 열심히 노력하는 자에게 인생은 새로운 가능성을 열어줍니다.정미경 기자 mickey@donga.com