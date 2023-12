英 찰스왕이 말합니다 “아이 노(know) 김치 앤 강남스타일”[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



▶뉴스레터 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

한국 대통령 방문을 앞두고 런던 한인타운을 찾은 찰스 3세 영국 국왕. 영국 왕실 홈페이지

Will it blow my head off?”

(김치가 내 머리를 터지게 할까)

더 많은 뉴스와 혜택을 만나보세요. 간편 로그인하고 이어보기 풍성한 회원 전용 기사 읽어보기

나만의 구독 콘텐츠 알림 받기

또 보고 싶은 기사 모아두기

나의 기사 소비 성향 알아보기

댓글 달고, 대댓글 알림 받기

취향따라 다양한 뉴스레터 구독하기

한국 대통령의 영국 방문을 앞두고 나온 재미있는 발언입니다. 찰스 3세 국왕은 런던 인근 한인타운을 방문해 김치를 선물 받고 이렇게 말했습니다. 매운 김치를 먹고 머리가 터질까 봐 걱정한 것입니다. 한국인은 매운 음식을 잘 먹지만 외국인은 공포감을 느끼는 경우가 많습니다. ‘blow head off’(머리가 터지다), ‘burn tongue’(혀를 태우다), ‘nose run’(콧물을 흘리다) 등 다양한 반응을 보입니다. 진짜 머리가 폭발할 리야 없지만, 외국인들은 이렇게 상상하는 것입니다.영국인의 유머 감각을 ‘dry humour’라고 합니다. 듣는 순간 바로 웃음이 터지는 미국식 유머와 달리 영국식 유머는 의미를 파악하려면 약간 머리를 굴려야 합니다. 비꼬는 풍자성도 강합니다. 국왕이 만찬에서 언급한 ‘강남스타일’ 개그입니다. 자신은 고리타분한 사람이라서 가수 ‘싸이’ 히트곡 같은 최신 유행에 둔감하다고 한탄하는 내용입니다, “Sadly, when I was in Seoul all those years ago, I am not sure I developed much of what might be called the Gangnam Style.”(오래전 한국에 갔을 때 강남스타일이라고 할만한 것을 개발했는지 자신이 없다)정미경 기자 mickey@donga.com