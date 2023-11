미국 대통령 리무진이 툭하면 고장난다고?[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



크게보기 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 ‘훙치’ 리무진 앞에서 악수하는 모습. 백악관 홈페이지

Mine Is Bigger Than Yours.”

(니 꺼보다 내 께 더 크지)

I don’t agree but I defer to the president.”

(동의하지 않지만, 대통령의 판단을 믿는다)

최근 샌프란시스코에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사장 입구. 시진핑 중국 국가주석은 자신의 리무진 ‘훙치’(紅旗)를 자랑했습니다. “This is our Hongqi sedan, homemade”(이건 우리 국산 차 훙치 세단입니다). 그러자 조 바이든 대통령은 자신의 리무진을 가리키며 이렇게 말했습니다. “Do you know what they call that car? The Beast”(저 차를 뭐라고 부르는지 알아요? ‘비스트’라고 하죠). ‘what they call’은 ‘소위’라는 뜻입니다. ‘세상 사람들이 말하기를’이라는 의미입니다. 당신 차와 달리 내 차는 이미 세상에서 알아주는 유명한 차라는 것입니다.자동차를 둘러싼 두 정상의 미묘한 신경전이 우습다는 언론 제목입니다. 흔히 아이들이 서로 로봇 장난감을 견주며 자랑할 때 쓰는 대사입니다. 두 성인, 그것도 세계를 이끄는 양국 지도자의 경쟁의식이 아이들의 유치한 장난감 자랑과 별로 다른 것이 없다는 것입니다. 자동차는 크기뿐 아니라 속도도 중요하므로 ‘bigger’ 대신 ‘faster’를 쓰기도 합니다.지난 대선 때 트럼프 대통령의 무역담당 자문역이었던 댄 디미코는 이렇게 말했습니다. ‘defer to’는 ‘다른 사람이 결정하도록 미루다’라는 뜻입니다. 결정하는 사람의 판단을 믿는다는 의미입니다. 90일 휴전 합의에 동의하지 않지만, 트럼프 대통령이 바른 판단을 내렸다고 믿는다는 뜻입니다.이원주 기자 takeoff@donga.com