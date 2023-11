트럼프 전 대통령이 판사에게 혼난 까닭은[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



크게보기 뉴욕 맨해튼지방법원에서 열린 자산가치 조작 재판에 출석한 도널드 트럼프 대통령. 도널드 트럼프 소셜미디어 ‘트루스 소셜’ 캡처

The Donald Trump show is over. This was nothing more than a political stunt.”

(도널드 트럼프 쇼는 끝났다. 그의 증언은 정치 스턴트에 지나지 않았다)

I would never put myself in a position to be sexually assaulted.”

(나 같으면 성폭력을 당할 소지가 있는 상황에 처하지 않는다)

최근 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 재판에 출석했습니다. 금융권에서 유리한 대출을 받기 위해 자산가치를 부풀렸다는 의혹 때문입니다. 트럼프 대통령은 자산가치 일부가 조작된 것은 사실이지만 “나는 관여하지 않았다”라고 주장했습니다. 증언 시간의 90% 이상을 정치적 주장과 업적 홍보에 할애했습니다. 죄도 없는 사람을 재판에 나오게 한 검사와 판사를 향해 “crazy”(미친), “fraud”(사기꾼)이라고 독설을 퍼부었습니다. 트럼프 대통령의 막말이 계속되자 판사가 변호인에게 경고했습니다. “Can you control your client? This is not a political rally.”(당신 의뢰인 좀 통제해달라. 여긴 정치 유세장이 아니다)폭풍 같았던 4시간이 지나고 트럼프 대통령이 법정을 빠져나가자 그를 기소한 뉴욕 검찰총장이 한 말입니다. ‘도널드 트럼프가 기획하고 출연한 쇼’라는 의미입니다. ‘stunt’(스턴트)는 스턴트맨이 연상돼 ‘대역’이라고 생각하기 쉽지만 ‘사람의 이목을 끌기 위한 행동’을 말합니다. 셀럽들이 언론에 나오고 싶어서 돌출 행동을 벌이는 것을 ‘publicity stunt’(퍼블리시티 스턴트)라고 합니다. 트럼프 대통령의 행동은 정치적 스턴트, 즉 내년 대선을 앞두고 표를 모으기 위한 계산된 연기라는 것입니다.도나 로투노 변호사가 와인스틴 변호를 맡았습니다. 성범죄 혐의를 받는 부자 남성들을 무죄 방면시켜 주는 것이 전문인 변호사입니다. 그녀는 최종 변론에서 이렇게 말했습니다. 자신처럼 현명한 여성은 성폭행이 벌어질 수 있는 상황을 만들지 않는다는 것입니다. 성범죄에서 많이 볼 수 있는 피해자 책임론입니다. ‘put oneself in position’은 ‘상황에 자신을 놓다’ ‘상황에 처하다’라는 뜻입니다. ‘put yourself in his position’은 ‘네가 그의 상황에 처해 봐라’ ‘처지를 바꿔놓고 생각해봐라’라는 뜻입니다.정미경 기자 mickey@donga.com