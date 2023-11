헐리우드가 인정하는 최고의 업적 “중독 끊기”[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



최근 사망한 인기 시트콤 ‘프렌즈’ 배우 매튜 페리가 ‘프렌즈’ 주인공들이 그려진 티셔츠를 입은 모습. 매튜 페리 인스타그램 캡처

Weirdest thing I did was on Sundays, I would go to open houses and go to the bathrooms and see what pills they had in there and steal them.”

(나의 가장 기이한 행동은 일요일에 벌어졌다. 오픈 하우스를 하는 집의 욕실에 가서 약들을 훔쳤다)

인기 시트콤 ‘프렌즈’의 ‘챈들러 빙’역을 맡았던 매튜 페리가 최근 세상을 떠났습니다. 자기 집 자쿠지에서 익사 사고를 당한 것으로 보입니다. 한국에서는 ‘프렌즈’의 주인공 한 명 정도로 소개되지만 페리의 인기가 높았던 미국에서는 추모 열기가 뜨겁습니다. 페리를 말할 때 ‘addiction’(중독)이라는 단어가 빠지지 않습니다. 지난해 언론 인터뷰에서 그가 밝힌 약물 중독 경험담입니다.중독이 얼마나 사람을 파괴하는지 보여주는 ‘오픈 하우스’ 사건입니다. 그는 일요일마다 오픈 하우스 행사를 찾아다녔습니다. 오픈 하우스는 미국에서 집을 파는 방식입니다. 집주인은 관심 있는 사람들이 둘러볼 수 있도록 주말에 집을 오픈합니다. 물론 페리는 집 구매에는 관심이 없습니다. 욕실로 가서 캐비닛을 뒤지려는 것입니다. 미국 가정에서는 욕실 캐비닛에 조제약을 많이 넣어둡니다. 처방전이 필요한 조제약은 쉽게 구할 수 없으니까 그렇게라도 해서 약을 구하려고 했던 것입니다. 페리와 같은 할리우드 스타가 일반 가정집에 들어가 도둑질을 한다는 것은 상상하기 힘든 일입니다. 본인도 이런 일이 얼마나 황당한지 ‘weird’라는 단어를 썼습니다.정미경 기자 mickey@donga.com